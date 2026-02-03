Про це йдеться у новому розслідуванні Bihus.Info. Чоловіки виїжджали з України протягом 2025 року.

Після змін правил виїзду артистів за кордон велика кількість звернень від музикантів почала надходити військовим адміністраціям.

Від Київської міської військової адміністрації журналісти-розслідувачі дізналися, що у 2025 році кілька звернень надходило від Сергія Матусова, який часто просив про виїзд за кордон Петра Чорного та його музикантів для благодійних виступів.

За останні пів року Матусов звертався до КМВА щонайменше 5 разів. У кожному зверненні незмінно згадувався сам Петро Чорний та його концерти в Іспанії. Натомість імена музикантів, що їздили з артистом, постійно змінювалися.

Зазначимо, сам Сергій Матусов – музикант і гітарист. Після початку повномасштабного вторгнення він створив концертне агентство в Іспанії й займався організацією виступів Чорного.

У червні 2025 завдяки зверненням Матусова з України виїхали Дмитро Прокудін та Ігор Одарюк – за даними Держприкордонслужби, вони не повернулися. Їх у листах називали музикантами, але перший працює у сфері ІТ й живе у містечку біля Валенсії. Дмитро Прокудін у розмові з журналістами підтвердив, що хотів виїхати.



Ігор Одарюк справді є музикантом, як дослідили журналісти. Але не вдалося підтвердити його участі в концертах Петра Чорного. Зараз акаунт Одарюка ведеться з Німеччини.



За ще одним зверненням з України виїхали Владислав Шурман і Сергій Манзенко. Однак чоловіки перетинали кордон уже після запланованих виступів Петра Чорного, тому фізично не могли на них потрапити. Підозри виникають й після перегляду анонсів цих концертів, які видаються фейковими.

У спілкуванні з розслідувачем Шурман підтвердив, що Матусов допоміг йому виїхати з України. За словами чоловіка, це коштувало близько 4500 – 5000 тисяч доларів. Зараз він перебуває у Польщі. Манзенко теж не є музикантом.

У листопаді ситуація повторилась ще раз. Хоч запланований виступ не відбувся, за кордон виїхав ще один чоловік.

Сергій Матусов заперечив свою участь у "схемі", однак не зміг відповісти на запитання про музикантів і не пояснив, чому "музиканти" виїжджають з України за кордон попри скасування там концерту.

Петро Чорний підтвердив, що знає Сергія Матусова. Але причетність до виїзду чоловіків за кордон заперечує і припускає, що його "замовили".ʼ

