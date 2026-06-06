Про це 6 червня повідомили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

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Що відомо про старт "Тисячовесни"?

Володимир Зеленський повідомив, що програма дозволить щороку спрямовувати мільярди гривень на фінансування культурних продуктів. Вона охоплюватиме сім напрямів, серед яких кіно, серіали, анімації, музика, перформативне та візуальне мистецтво та створення контенту для соцмереж.

Наразі Міністерство культури України отримало вже 1 151 заявку. Їхній розгляд триває, а остаточні результати планують оприлюднити 12 червня.

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Проєкти з усіх куточків країни. Близько 17% із них дебютні. Цей рік стартовий. Далі щороку підтримка української культури лише зростатиме,

– заявив український лідер.

Юлія Свириденко додала, що фінальні пітчинги відбудуться з 12 до 16 серпня. Тоді учасники презентуватимуть свої проєкти експертам, які визначать, хто саме отримає фінансування.

Зеленський подякував за активну участь та наголосив, що розвиток сучасної культури України й створення нових продуктів є важливою частиною української сили, особливо під час повномасштабної війни.

Раніше повідомлялось, що загальний бюджет ініціативи – 4 мільярди гривень. Участь у ній можуть взяти організації, підприємці, ФОПи та інші зареєстровані в Україні суб'єкти господарювання.

На сайті "Тисячовесни" зазначено три умови фінансування: повне, часткове та рівне.