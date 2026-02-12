Видео с события она опубликовала на своей странице в инстаграме.
Не пропустите В Минкульте отреагировали на расследование о Петре Черном: что грозит артисту
Алина Гросу ждет рождения сына.
Наша маленькая вселенная. Наш мальчик. Теперь могу сказать об этом вслух. Я сама в шоке и ура,
– написала под публикацией знаменитость.
Гендер-пати проходило в горах. Пара использовала специальные баллоны: когда в воздух поднялся синий дым, стало понятно – у них будет мальчик.
Заметим, что личность своего мужа Алина Гросу не разглашает, однако в сети ходят слухи, что она замужем за российским актером Романом Полянским. Мужчина в видео, которое опубликовала исполнительница, очень похож на него.
Что известно о беременности Алины Гросу?
- Певица призналась, что этот путь был для нее непростым. Несмотря на то, что они с любимым много лет мечтали о ребенке, забеременеть удалось не сразу.
- Все произошло именно тогда, когда Алина перестала чрезмерно сосредотачиваться на этом вопросе и позволила себе просто жить.
- Она откровенно рассказала, что не ожидала, насколько сложным может быть период беременности. Исполнительница чувствует себя счастливой, но в то же время – более уязвимой. Призналась, что стала более эмоциональной и тревожной.
- Гросу рассказывала, что планирует вести "мамский" блог, в котором будет делиться с подписчиками как радостными моментами, так и трудностями, с которыми сталкиваются женщины во время беременности.