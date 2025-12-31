Конфлікт вдалося вирішити без втручання поліції. Про інцидент на своїй Facebook-сторінці повідомив посол України в Польщі Василь Боднар, передає 24 Канал.

Що відомо про напад на українця?

Як розповів Боднар, "громадянин України став жертвою групового нападу після побутового інциденту". Він зазначив, що під час нападу на українця в його бік лунали образливі висловлювання, через його національне походження.

Громадяни України мають право на повагу до їхньої гідності та безпеку незалежно від країни перебування. Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку,

– наголосив посол.

Василь Боднар також додав, що розраховує на з'ясування всіх обставин інциденту з метою притягнення всіх причетних до відповідальності.

Він зауважив, що консульська служба України в Польщі перебуває у постійному робочому контакті з польськими правоохоронними органами, адже факти насильства щодо українців за кордоном потребують належної та послідовної реакції.

Подібні випадки в Польщі