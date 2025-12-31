Конфлікт вдалося вирішити без втручання поліції. Про інцидент на своїй Facebook-сторінці повідомив посол України в Польщі Василь Боднар, передає 24 Канал.
Актуально Росіяни у Маріуполі влаштували свято на місці однієї з найбільших трагедій
Що відомо про напад на українця?
Як розповів Боднар, "громадянин України став жертвою групового нападу після побутового інциденту". Він зазначив, що під час нападу на українця в його бік лунали образливі висловлювання, через його національне походження.
Громадяни України мають право на повагу до їхньої гідності та безпеку незалежно від країни перебування. Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку,
– наголосив посол.
Василь Боднар також додав, що розраховує на з'ясування всіх обставин інциденту з метою притягнення всіх причетних до відповідальності.
Він зауважив, що консульська служба України в Польщі перебуває у постійному робочому контакті з польськими правоохоронними органами, адже факти насильства щодо українців за кордоном потребують належної та послідовної реакції.
Подібні випадки в Польщі
На початку грудня в польському місті Слупськ чотирьох школярів з України побили з мотивів національної ворожнечі. До того ж один із педагогів школи активно підбурював інших учнів до проявів ненависті щодо українців.
У Познані двоє місцевих чоловіків жорстоко побили українського пасажира трамвая лише за те, що почули його розмову українською мовою з супутницею. Нападники вигукували ксенофобські гасла на кшталт "не чіпай наших жінок", повалили жертву на підлогу вагона й били ногами.
А у вересні в варшавському районі Бялоленка троє громадян України теж стали об'єктом нападу через свою національність. Інцидент розпочався з вербального конфлікту на ґрунті упереджень, який швидко переріс у масову бійку.