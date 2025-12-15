Першим про інцидент повідомив член міської ради Познані Анджей Прендке. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на TVN24.

Що відомо про інцидент у трамваї?

Прендке став свідком події та опублікував відео інциденту. За словами члена міської ради, нападники почули розмову українською, після чого почали вимагати в чоловіка "залишити наших жінок".

Опісля українця повалили на землю й почали бити ногами. Також постраждала жінка, яка була поруч і намагалася його захистити.

Після усних попереджень втрутитися намагалися й інші пасажири трамваю, однак нападники застерігали їх: "Ви повинні бути на нашому боці, ми робимо це для вас".

Інцидент у польському трамваї: дивіться відео

(Обережно, 18+! Містить нецензурну лексику)

Прендке пропонував парі допомогу з поліцією та збором додаткових свідків, але постраждалі відмовилися. Попри це, порушників відшукали – це 27-річні чоловіки з Познані та передмістя.

Наразі вони перебувають під вартою, їм планують висунути звинувачення за статтею, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

На жаль, такі речі все ще трапляються, і це жахливо – потрібно бути цього свідомим. Нульова терпимість до цих двох іді*тів,

– написав член міськради.

