Аби схопити нападника знадобилося всього декілька годин, пише 24 Канал з посиланням на місцеву поліцію.

Що відомо про агресивного поляка в Гдині?

За даними поліції, агресивно налаштований поляк ображав жінку через її національність, кричав на неї та погрожував фізичною розправою. Свідки розповідають, що чоловік вигукував нацистське гасло "Sieg Heil" і демонстрував відповідний жест.

Зауважимо, що це є прямим порушенням польського законодавства, яке забороняє пропаганду нацизму та інших тоталітарних ідеологій. Коли один із покупців спробував заступитися за продавчиню, нападник почав агресивно поводитися і щодо нього.

Перед виходом із магазину чоловік заявив, що повернеться. Продавчиня зафіксувала подію на відео, яке згодом з'явилося в мережі.

Поляк викрикує нацистські жести та образи на адресу українки: дивіться відео з мережі 18+

Як спрацювала поліція?

Підозрюваного затримали того ж дня. У поліцейському відділку йому оголосили звинувачення у незаконних погрозах з мотивів національної ненависті та публічному прославлянні нацистського режиму.



Затриманий за погрози та нацистські гасла / Фото поліції Гдині

Крім того, прокуратура клопотала про запобіжні заходи, які суд задовольнив, Так, чоловіка передали під нагляд поліції, заборонили наближатися до потерпілої та відвідувати магазин, де стався інцидент.

Правоохоронці наразі не повідомляють, як сам затриманий пояснює свою поведінку.



Обвинувачений у нападі на українську продавчиню / Фото поліції Гдині

Подібні випадки в Польщі