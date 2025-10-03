Підлітки жорстоко познущалась із 23-річного земляка, знімаючи це на відео. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TVN24.
Які деталі наразі відомі про розслідування?
Семеро підлітків створили у соцмережах фейковий акаунт 16-річної дівчини, щоб заманити 23-річного хлопця на зустріч. Та "побачення" не вдалось: там на юнака чекали нападники, які жорстоко з нього познущались. Усе це знімали на відео.
За словами місцевої поліції усі підлітки є громадянами України. Вони знайомі між собою "з місця роботи, проживання чи навчання".
Трьом із цих порушників було висунуто звинувачення в нападі, заподіянні тілесних ушкоджень та образі, серед іншого,
– повідомляє речниця поліції Вроцлава.
Оскільки більшості нападників ще не виповнилось 17 років, їхню справу розглядатиме сімейний суд.
Про причини самосуду поліція поки мовчить.
Головне Управління муніципальної поліції у Вроцлаві наголошує, що якою б не була поведінка жертви, ніхто не має права влаштовувати правосуддя власними руками. Подібні вчинки є злочином та каратимуться всією суворістю закону. Йдеться про напад, а на задньому плані – про тривожний ідеологічний зміст, додають у поліції.
Схожі інциденти з українцями за кордоном
У Польщі чоловік 9 днів утримував та бив українку, та вона все ж змогла вирватись та повідомити про це правоохоронців.
На 27-річну українку у самому центрі Варшави наїхав автомобіль, та замість вибачень водій вдарив дівчину по обличчю. Місцева поліція відмовилась приймати заяву на кривдника.
Чотири громадяни України викрадали мігрантів для викупу. Злочинці діяли в Польщі та Латвії. Погрожуючи пістолетом нападники забирали у жертв телефони та гроші.