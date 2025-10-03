Підлітки жорстоко познущалась із 23-річного земляка, знімаючи це на відео. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TVN24.

Які деталі наразі відомі про розслідування?

Семеро підлітків створили у соцмережах фейковий акаунт 16-річної дівчини, щоб заманити 23-річного хлопця на зустріч. Та "побачення" не вдалось: там на юнака чекали нападники, які жорстоко з нього познущались. Усе це знімали на відео.

За словами місцевої поліції усі підлітки є громадянами України. Вони знайомі між собою "з місця роботи, проживання чи навчання".

Трьом із цих порушників було висунуто звинувачення в нападі, заподіянні тілесних ушкоджень та образі, серед іншого,

– повідомляє речниця поліції Вроцлава.

Оскільки більшості нападників ще не виповнилось 17 років, їхню справу розглядатиме сімейний суд.

Про причини самосуду поліція поки мовчить.

Головне Управління муніципальної поліції у Вроцлаві наголошує, що якою б не була поведінка жертви, ніхто не має права влаштовувати правосуддя власними руками. Подібні вчинки є злочином та каратимуться всією суворістю закону. Йдеться про напад, а на задньому плані – про тривожний ідеологічний зміст, додають у поліції.

