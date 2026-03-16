Про це повідомили у поліції Київської області.

Що відомо про трагедію з татом та донькою в Ірпені?

У поліції розповіли, що до них надійшло повідомлення від жінки, що за місцем проживання в будинку в місті Ірпінь вона виявила без ознак життя свого брата та його малолітню доньку. На місце події негайно прибули правоохоронці.

Попередньо встановлено, що 52-річний чоловік, перебуваючи в помешканні разом зі своєю 11-річною донькою, ймовірно, здійснив постріл із вогнепальної зброї в голову дитини, після чого покінчив життя самогубством,

– зазначили поліцейські.

Також відомо, що дівчинка хворіла.

Наразі тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити остаточну причину смерті. Правоохоронці також розпочали кримінальне розслідування щодо вбивства двох або більше осіб та вбивства малолітньої дитини.

