Про це повідомили у поліції Київської області.
Що відомо про трагедію з татом та донькою в Ірпені?
У поліції розповіли, що до них надійшло повідомлення від жінки, що за місцем проживання в будинку в місті Ірпінь вона виявила без ознак життя свого брата та його малолітню доньку. На місце події негайно прибули правоохоронці.
Попередньо встановлено, що 52-річний чоловік, перебуваючи в помешканні разом зі своєю 11-річною донькою, ймовірно, здійснив постріл із вогнепальної зброї в голову дитини, після чого покінчив життя самогубством,
– зазначили поліцейські.
Також відомо, що дівчинка хворіла.
Наразі тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити остаточну причину смерті. Правоохоронці також розпочали кримінальне розслідування щодо вбивства двох або більше осіб та вбивства малолітньої дитини.
Які трагедії у Києві та області ставалися раніше?
Відомий український еколог Володимир Борейко загинув у ДТП 13 березня 2026 року. Трагедія сталась під Києвом 13 березня.
У лютому в Києві військовий під дією алкоголю травмував двох людей ножем, обидва потерпілі потрапили до лікарні. 26-річного військового у СЗЧ затримали, йому загрожує до 15 років ув'язнення.
До цього у Києві військовий у СЗЧ підірвав гранату Ф-1 у квартирі, внаслідок чого загинув власник оселі. Зловмисника затримали, його підозрюють в умисному вбивстві.