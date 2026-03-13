Про це повідомила дружина еколога Ольга Мусафірова.

Що відомо про загибель Володимира Борейка?

Український еколог Володимир Борейко загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Трагедія сталась під Києвом 13 березня.

Дружина проінформувала, що про дату та місце прощання й поховання буде повідомлено додатково.

Прошу поставитися з розумінням і не телефонувати мені зараз,

– написала Ольга на своїй сторінці у Facebook.

Вчора, 12 березня, поліція Київщини повідомила про автотрощу на автодорозі Київ – Знам'янка, поблизу села Яхни. Ймовірно, Борейко загинув саме у цій ДТП.

За даними правоохоронців, 60-річний водій авто Renault Kengoo виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажним автомобілем Scania – ним керував 46-річний чоловік.

Водій та 67-річний пасажир Renault Kengoo загинули на місці.

