Тож в окремих районах Слов'янська прийняли рішення почати евакуацію дітей. Про таке поінформував очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Кого евакуюватимуть зі Слов'янська?

Філашкін підписав відповідний указ про проведення примусової евакуації дітей з деяких районів Слов'янська Донецької області, що є найбільш вразливими для ворожих обстрілів.

Мовиться про конкретний перелік таких вулиць: В'ячеслава Чорновола, Миронівська, Карпатська, Шахтарська, Орденоносців, Лисичанська, Попова, Нарвська, Ростовська, Таганрозька, Пирогова, Степна, Селезнівська, Широка, Великодня, Селянська, Лівобережна, Вербова, Макіївська, А. Солов'яненка, Г. Тимофєєва, Курортна, Січова, Молдавська, Енергетиків, Подольська, Азовська, Б. Грінченка, Подільська.

Йдеться також про в'їзди В'ячеслава Чорновола, Криничний та провулки: Миронівський, Карпатський, Шахтарський, Бурштиновий, Г. Тимофєєва, Райгородський, Лівобережний, Широкий, А. Солов'яненка, Селянський.

Наказ вже передали до Коордштабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення.

Зберегти життя – найважливіше. Тим паче – життя і здоров'я дітей, які не здатні самостійно ухвалювати рішення і виїжджати,

– резюмував Філашкін.

Зазначимо, що в матеріалі AP йшлося про те, що Росія, імовірно, готує новий наступ на 1200 кілометрів фронту. Мета ворога може полягати в захопленні підконтрольних Україні територій Донеччини.

