Про трагедію вранці розповів засновник і голова громадської організації "Проліска" Євген Каплін.
Що відомо про атаку на евакуаційний екіпаж на Донеччині?
За словами Капліна, російський дрон атакував евакуаційний екіпаж організації в Олексієво-Дружківці. Він уточнив, що внаслідок ворожого удару є загибла та поранені.
На жаль, є поранені та загибла. Наразі робимо все, щоб довести до лікарні поранених,
– написав засновник "Проліски".
Він не розкрив, скільки людей поранено, та у якому стані вони перебувають. Громадській діяч додав, що подробиці повідомить згодом.
Зауважимо, що Олексієво-Дружківка розташована приблизно на відстані 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення між містами Дружківка та Костянтинівка.
Довідка: Гуманітарна організація "Проліска" понад 11 років допомагає постраждалим від війни в Україні. Після повномасштабного вторгнення у 2022 році організація зосередилась на підтримці найвразливіших – ВПО, дітей, літніх і маломобільних людей. Серед допомоги: евакуація, ремонт житла, необхідні речі, психологічна підтримка, соціальний супровід, облаштування укриттів і житла для переселенців, соціальний транспорт і підтримка закладів догляду. Нині "Проліска" працює у 13 областях України.
Які наслідки останніх атак російських дронів на Україну?
Росіяни атакували БпЛА житловий сектор в місті Чугуїв, постраждав чоловік 1980 року народження. Гріли гараж та прибудова до житлового будинку.
Ворог вдарив біля навчального закладу у Шевченківському районі Харкова – у будівлі вибиті вікна. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Внаслідок нічної атаки окупантів пошкоджено два цивільних комерційних судна під прапорами Палау та Барбадос. Вони були пришвартовані біля причалів та завантажені зерном. Також зазнали пошкоджень адміністративні будівлі. На жаль, постраждало двоє людей. Крім того, на території порту пошкоджено зерновий бункер та обладнання.
Вночі росіяни атакували Запорізький район. Завдали два удари, внаслідок яких зруйновані приватні будинки. Загинула 30-річна жінка, а 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик зазнали поранень.