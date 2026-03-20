Про це повідомила пресслужба 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго.
Як ворог здійснив спробу прориву?
Російські війська скористалися погіршенням погодних умов та спробували прорвати українську оборону. Для цього окупанти задіяли понад 50 мотоциклів і квадроциклів, бронетехніку, а також піхоту.
Військові 66 бригади відбивали штурм разом із суміжниками Третього армійського корпусу та 20 бригади безпілотних систем К-2.
Як повідомили військові, за декілька годин лише силами 66 ОМБр вдалося знешкодити 43 окупантів. Окрім цього, бійці знищили та уразили:
- шість одиниць бронетехніки, здебільшого БМП-3 та БТР-82;
- 10 квадроциклів;
- п'ять мотоциклів.
Частина росіян розпочали відступ, так і не наблизившись до переднього краю,
– йдеться в повідомленні.
За словами бійців, ключовим результатом також стало знищення противника без втрат з українського боку.
У ніч на 20 березня Сили оборони України завдали уражень по важливих об'єктах російського агресора. Зокрема, було уражено об'єкти Алчевського металургійного комбінату на ТОТ Луганської області.
У Генштабі також підтвердили результати удару 17 березня по 123-му авіаремонтному заводу. Додатково зафіксовано пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який перебував на обслуговуванні та, ймовірно, очікував модернізації.
20 березня на Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий вертоліт Ка-52. Операцію провели оператори батальйону "Хижаки висот" 59 ОШБр безпілотних систем СБС.