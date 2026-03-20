Об этом сообщила пресс-служба 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.

Читайте также Новые прорывы на Сумщине, планы на Орехов и штурмы Константиновки: как изменилась линия фронта за неделю

Как враг совершил попытку прорыва?

Российские войска воспользовались ухудшением погодных условий и попытались прорвать украинскую оборону. Для этого оккупанты задействовали более 50 мотоциклов и квадроциклов, бронетехнику, а также пехоту.

Военные 66 бригады отражали штурм вместе со смежниками Третьего армейского корпуса и 20 бригады беспилотных систем К-2.

Как сообщили военные, за несколько часов только силами 66 ОМБр удалось обезвредить 43 оккупантов. Кроме этого, бойцы уничтожили и поразили:

шесть единиц бронетехники, в основном БМП-3 и БТР-82;

10 квадроциклов;

пять мотоциклов.

Часть россиян начали отступление, так и не приблизившись к переднему краю,

– говорится в сообщении.

По словам бойцов, ключевым результатом также стало уничтожение противника без потерь с украинской стороны.

Россияне попытались прорвать украинскую оборону: смотрите видео

Россияне продолжают нести потери: последние новости