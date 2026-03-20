Об этом сообщила пресс-служба 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.
Как враг совершил попытку прорыва?
Российские войска воспользовались ухудшением погодных условий и попытались прорвать украинскую оборону. Для этого оккупанты задействовали более 50 мотоциклов и квадроциклов, бронетехнику, а также пехоту.
Военные 66 бригады отражали штурм вместе со смежниками Третьего армейского корпуса и 20 бригады беспилотных систем К-2.
Как сообщили военные, за несколько часов только силами 66 ОМБр удалось обезвредить 43 оккупантов. Кроме этого, бойцы уничтожили и поразили:
- шесть единиц бронетехники, в основном БМП-3 и БТР-82;
- 10 квадроциклов;
- пять мотоциклов.
Часть россиян начали отступление, так и не приблизившись к переднему краю,
– говорится в сообщении.
По словам бойцов, ключевым результатом также стало уничтожение противника без потерь с украинской стороны.
Россияне попытались прорвать украинскую оборону: смотрите видео
Россияне продолжают нести потери: последние новости
В ночь на 20 марта Силы обороны Украины нанесли поражения по важным объектам российского агрессора. В частности, были поражены объекты Алчевского металлургического комбината на ВОТ Луганской области.
В Генштабе также подтвердили результаты удара 17 марта по 123-му авиаремонтному заводу. Дополнительно зафиксировано повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который находился на обслуживании и, вероятно, ожидал модернизации.
20 марта на Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой вертолет Ка-52. Операцию провели операторы батальона "Хищники высот" 59 ОШБр беспилотных систем СБС.