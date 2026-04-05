Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
Ворожий дрон вбив поліцейського?
Зранку в неділю, 5 квітня, російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль бійців батальйону поліції особливого призначення поліції Херсонщини.
На жаль, внаслідок вибуху капітан поліції Віталій Кухарчук отримав травми, несумісні з життям.
Без сина залишились батьки, без чоловіка – дружина… Колектив Національної поліції висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого,
– йдеться в повідомленні.
У Нацполіції розповіли, що Віталій народився 1 вересня 1990 року. Він служив в органах внутрішніх справ із 2010 року, а з 2024-го – у батальйоні поліції особливого призначення на Херсонщині.
У складі мобільної вогневої групи поліцейський захищав небо над Херсоном від ворожих дронів, на його рахунку були десятки знищених російських БпЛА.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віталія Кухарчука. Світла пам'ять!
Росіяни продовжують удари по Херсону: останні новини
4 квітня російські війська завдали удару по зупинці громадського транспорту у Корабельному районі Херсона. Унаслідок обстрілу загинула жінка, її особу наразі встановлюють. Також постраждали дві жінки віком 41 та 48 років.
Згодом ворог завдав повторного удару. Під час повторного обстрілу Корабельного району міста постраждав 24-річний фельдшер екстреної медичної допомоги – він надавав допомогу людям і потрапив під удар.
Днем раніше, 3 квітня, російські війська скинули вибухівку з БпЛА на маршрутку в Херсоні, внаслідок чого постраждали семеро людей, серед яких 19-річна дівчина та 51-річний водій у важкому стані.