Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Дивіться також Миколаїв атакували дрони: в місті пролунав вибух і виникла пожежа

Що відомо про цинічний удар окупантів по Херсону?

Близько 11:00 російські війська завдали удару по зупинці громадського транспорту у Корабельному районі Херсона.

Унаслідок обстрілу загинула жінка. Її особу наразі встановлюють. Також постраждали дві жінки віком 41 та 48 років. Їх госпіталізували з уламковими пораненнями, контузіями, вибуховими травмами та закритими черепно-мозковими ушкодженнями.

За даними медиків, стан потерпілих оцінюється як середньої тяжкості. На місці працюють екстрені служби. Деталі трагедії встановлюються.

Ворог не зупинився та завдав повторного удару. Під час повторного обстрілу Корабельного району Херсона постраждав 24-річний фельдшер екстреної медичної допомоги. Він надавав допомогу людям і потрапив під удар. У медика – вибухова травма, контузія та уламкові поранення руки.

Через ворожий обстріл Корабельного району пошкоджено контактну мережу, тому рух тролейбусів №9 тимчасово зупинено.

Нагадаємо, що напередодні, 3 квітня, російські війська скинули вибухівку з БпЛА на маршрутку в Херсоні, внаслідок чого постраждали семеро людей, серед яких 19-річна дівчина та 51-річний водій у важкому стані.

Російський терор на українські міста: які регіони потрапили під удар?