Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Чому у Миколаєві пролунав вибух?
Повітряну тривогу у Миколаївському районі області оголосили о 09:37. У регіоні була загроза ударів російських БпЛА.
За кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ попередили про рух дрона на місто.
БпЛА курсом на місто Миколаїв зі сходу,
– уточнили в ПС ЗСУ.
Вже близько 09:45 мер Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті було чутно вибух, і загроза ударів зберігається. Проте за дві хвилини пролунав відбій повітряної тривоги.
Які наслідки атаки?
Згодом начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що внаслідок атаки "Шахедів" виникла пожежа у гаражному приміщенні. Її оперативно загасили рятувальники, проте вогонь знищив автомобіль.
За даними ОВА, обійшлось без постраждалих.
Атака на Україну: що відомо?
Загалом під час нічної атаки 4 квітня Повітряні сили ЗСУ зафіксували 286 російських безпілотників. Сили ППО знешкодили 260 цілей. Однак відомо про влучання на 10 локаціях.
Зокрема, росіяни атакували Полтавщину. У регіоні пошкоджено промислово-виробничі підприємства. Там виникали пожежі, але обійшлось без постраждалих.
Під ударами дронів також був Київ. У столиці чули вибухи. Попередньо, внаслідок падіння уламків на даху будівлі у Дарницькому районі спалахнула пожежа.