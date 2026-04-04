Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Дивіться також У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: де зараз летять "Шахеди"
Що відомо про вибухи в Києві?
Українська столиця перебуває під атакою ворожих дронів. Повітряна тривога у Києві пролунала о 6:29. Згодом у Київській міській військовій адміністрації попередили, що існує загроза удару безпілотниками та попросили залишатися в укриттях.
Незабаром місцеві почули вибухи. Вони пролунали близько 6:48. На жаль, вже відомо про перші наслідки російського терору. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі Києва, попередньо, внаслідок падіння уламків безпілотника на дах чотириповерхової офісної будівлі спалахнула пожежа на верхньому поверсі. На місце вже прямують всі екстрені служби, для ліквідації наслідків.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав, що інформація про постраждалих уточнюється.
Повітряні сили повідомляють, що рух безпілотників в регіоні триває. Росіяни можуть знову завдати удару по цивільних об'єктах, тому перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Важливо! Військовий експерт Павло Нарожний пояснив 24 Каналу, що Росія перейшла на денні атаки, оскільки нові "Шахеди" важче збивати вдень. Також це завдає економічного удару та психологічного тиску. Проте, нічні удари не скасовують, тому загроза атаки залишається актуальною у будь-який час доби.
Які міста України нещодавно зазнали ворожого удару?
Вночі 4 квітня під ворожий обстріл потрапили Суми. У місті прогриміли щонайменше три вибухи через атаку ворожих дронів. Відомо, що безпілотники влучили у житловий сектор, виникала пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки. Попередньо травмовано 7 людей, серед них – одна дитина.
Напередодні, 3 квітня, окупанти завдали масованого удару по території України. Наслідки російського терору зафіксували в Коростені у Житомирській області. Ворог завдав комбінованого ракетно-дронового удару по житловій забудові та цивільній інфраструктурі. На жаль, відомо про одну загиблу людину, ще 10 – отримали поранення.
Росіяни також атакували Полтавщину 3 квітня. Відомо, що відразу у кількох районах працювало ППО. У Миргородському та Полтавському районах зафіксовані падіння ворожих БпЛА. Є пошкодження на території приватних домоволодінь та фермерського господарства. Травмовано одну людину, яка отримує всю необхідну допомогу в лікарні.