Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Дивіться також У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: де зараз летять "Шахеди"

Що відомо про вибухи в Києві?

Українська столиця перебуває під атакою ворожих дронів. Повітряна тривога у Києві пролунала о 6:29. Згодом у Київській міській військовій адміністрації попередили, що існує загроза удару безпілотниками та попросили залишатися в укриттях.

Незабаром місцеві почули вибухи. Вони пролунали близько 6:48. На жаль, вже відомо про перші наслідки російського терору. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі Києва, попередньо, внаслідок падіння уламків безпілотника на дах чотириповерхової офісної будівлі спалахнула пожежа на верхньому поверсі. На місце вже прямують всі екстрені служби, для ліквідації наслідків.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав, що інформація про постраждалих уточнюється.

Повітряні сили повідомляють, що рух безпілотників в регіоні триває. Росіяни можуть знову завдати удару по цивільних об'єктах, тому перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Важливо! Військовий експерт Павло Нарожний пояснив 24 Каналу, що Росія перейшла на денні атаки, оскільки нові "Шахеди" важче збивати вдень. Також це завдає економічного удару та психологічного тиску. Проте, нічні удари не скасовують, тому загроза атаки залишається актуальною у будь-який час доби.

Які міста України нещодавно зазнали ворожого удару?