Об этом сообщают корреспонденты Суспильного.

Что известно о взрывах в Киеве?

Украинская столица находится под атакой вражеских дронов. Воздушная тревога в Киеве раздалась в 6:29. Затем в Киевской городской военной администрации предупредили, что существует угроза удара беспилотниками и попросили оставаться в укрытиях.

Вскоре местные услышали взрывы. Они прозвучали около 6:48. К сожалению, уже известно о первых последствиях российского террора.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе Киева, предварительно, в результате падения обломков беспилотника на крышу четырехэтажного офисного здания вспыхнул пожар на верхнем этаже. На место уже направляются все экстренные службы для ликвидации последствий.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Воздушные силы сообщают, что движение беспилотников в регионе продолжается. Россияне могут снова нанести удар по гражданским объектам, поэтому находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

Важно! Военный эксперт Павел Нарожный объяснил 24 каналу, что Россия перешла на дневные атаки, поскольку новые "Шахеды" труднее сбивать днем. Также это наносит экономический удар и психологическое давление. Однако ночные удары не отменяют, поэтому угроза атаки остается актуальной в любое время суток.

