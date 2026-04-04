Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Почему в Николаеве раздался взрыв?

Воздушная тревога в Николаевском районе области была объявлена ​​в 09:37. В регионе была угроза ударов российских БПЛА.

Через несколько минут Воздушные силы ВСУ предупредили о движении дрона на город.

БпЛА курсом на город Николаев с востока,

– уточнили в ВС ВСУ.

Уже около 09:45 мэр Александр Сенкевич сообщил, что в городе был слышен взрыв, и угроза ударов сохраняется. Однако через две минуты раздался отбой воздушной тревоги.

Какие последствия атаки?

Впоследствии начальник Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что в результате атаки "Шахедов" возник пожар в гаражном помещении. Ее оперативно потушили спасатели, однако огонь уничтожил автомобиль.

По данным ОВА, обошлось без пострадавших.

