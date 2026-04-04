Несмотря на это, к сожалению, избежать попаданий не удалось. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Сколько дронов сбила ПВО?
Ночью российская армия атаковала с помощью 286 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других из Брянска, Шаталово, Курска, Миллерово, Орла и Приморско-Ахтарска, расположенных в России.
Ориентировочно 200 из вышеупомянутых целей были "Шахедами". Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 260 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге, востоке и центре страны,
– говорится в сообщении.
Впрочем, фиксируют попадание по меньшей мере 11 ударных беспилотников на 10 локациях. Также сообщают о падении обломков на 6 локациях. По состоянию на 08:30 в воздушном пространстве до сих пор находится около 20 дронов.
Результаты работы ПВО / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Что известно о российской атаке?
- Ночью несколько беспилотников залетели в город Сумы. Российская армия ударила по жилому сектору. После этого начался пожар на верхних этажах многоэтажки в Заречном районе, пострадало 7 человек.
- В Дарницком районе Киева, предварительно, в результате падения обломков на крышу 4-этажного офисного здания, вспыхнул пожар на верхнем этаже. На место направляются все экстренные службы для ликвидации последствий.
- Еще днем 3 апреля Россия обстреляла Житомирскую область. Под вражеским ударом оказался Коростень. Враг нанес комбинированный ракетно-дроновый удар по жилой застройке и гражданской инфраструктуре.