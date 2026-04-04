Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Что известно о циничном ударе окупантов по Херсону?

Около 11:00 российские войска нанесли удар по остановке общественного транспорта в Корабельном районе Херсона.

В результате обстрела погибла женщина. Ее личность устанавливают. Также пострадали две женщины 41 и 48 лет. Их госпитализировали с осколковыми ранениями, контузиями, взрывчатыми травмами и закрытыми черепно-мозговыми повреждениями.

По данным медиков, состояние потерпевших оценивается как средней тяжести. На месте работают экстренные службы, детали трагедии устанавливают.

Враг не остановился и нанес повторный удар. В ходе повторного обстрела Корабельного района Херсона пострадал 24-летний фельдшер экстренной медицинской помощи. Он оказывал помощь людям и попал под удар. У медика – взрывная травма, контузия и обломочные ранения руки.

Из-за вражеских обстрелов Корабельного района повреждена контактная сеть, поэтому движение троллейбусов №9 временно остановлено.

Напомним, что накануне, 3 апреля, российские войска сбросили взрывчатку с БПЛА на маршрутку в Херсоне, в результате чего пострадали семь человек, среди которых 19-летняя девушка и 51-летний водитель в тяжелом состоянии.

