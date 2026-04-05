Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Вражеский дрон убил полицейского?
Утром в воскресенье, 5 апреля, российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль бойцов батальона полиции особого назначения полиции Херсонщины.
К сожалению, в результате взрыва капитан полиции Виталий Кухарчук получил травмы, несовместимые с жизнью.
Без сына остались родители, без мужа – жена... Коллектив Национальной полиции выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего,
– говорится в сообщении.
В Нацполиции рассказали, что Виталий родился 1 сентября 1990 года. Он служил в органах внутренних дел с 2010 года, а с 2024-го – в батальоне полиции особого назначения на Херсонщине.
В составе мобильной огневой группы полицейский защищал небо над Херсоном от вражеских дронов, на его счету были десятки уничтоженных российских БпЛА.
Россияне продолжают удары по Херсону: последние новости
4 апреля российские войска нанесли удар по остановке общественного транспорта в Корабельном районе Херсона. В результате обстрела погибла женщина, ее личность сейчас устанавливают. Также пострадали две женщины в возрасте 41 и 48 лет.
Впоследствии враг нанес повторный удар. Во время повторного обстрела Корабельного района города пострадал 24-летний фельдшер экстренной медицинской помощи – он оказывал помощь людям и попал под удар.
Днем ранее, 3 апреля, российские войска сбросили взрывчатку с БПЛА на маршрутку в Херсоне, в результате чего пострадали семь человек, среди которых 19-летняя девушка и 51-летний водитель в тяжелом состоянии.