Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Вражеский дрон убил полицейского?

Утром в воскресенье, 5 апреля, российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль бойцов батальона полиции особого назначения полиции Херсонщины.

К сожалению, в результате взрыва капитан полиции Виталий Кухарчук получил травмы, несовместимые с жизнью.

Без сына остались родители, без мужа – жена... Коллектив Национальной полиции выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего,

– говорится в сообщении.

В Нацполиции рассказали, что Виталий родился 1 сентября 1990 года. Он служил в органах внутренних дел с 2010 года, а с 2024-го – в батальоне полиции особого назначения на Херсонщине.

В составе мобильной огневой группы полицейский защищал небо над Херсоном от вражеских дронов, на его счету были десятки уничтоженных российских БпЛА.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Кухарчука. Светлая память!

