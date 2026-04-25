Відверте зізнання представниці України на Євробаченні-2013 зробила в інтерв'ю Єві Коршик.

Читайте також 5 українських зірок, які ніколи не були в шлюбі

Злата Огнєвіч розповіла, що пережила "великі душевні потрясіння", перш ніж "навчитися сяяти й звучати на цей світ". В один із переломних моментів в артистки навіть були думки про самогубство.

Я намагалася піти з життя. Я перестала бачити сенс у житті. На питання близьких: "З тобою все окей?", я відповідала: "Так, зі мною все добре", з натягнутою посмішкою, а сама вже в кишеньці готувала відступні від цього життя. І це насправді жахливо,

– зізналась вона.

Огнєвіч закликала людей уважніше спостерігати за своїми близькими людьми, навіть якщо здається, що у них усе добре, адже насправді вони можуть хворіти на глибоку затяжну депресію.

Артистка вважає, що вчинила егоїстично стосовно своїх рідних, адже змусила б їх страждати.

Це було багато снодійного. Перша думка – розчарування: "Я ще жива". І наступна думка: "Який жах міг би статися." Далі прийшла думка про близьких. Я прокинулася під ранок. Коли вийшла на вулицю, ходила і посміхалася сонцю, світу, людям. Я бачила все в яскравих кольорах,

– поділилась Огнєвіч.

Нагадаємо! У подкасті Василя Тимошенка колишня дівчина співака Parfeniuk, блогерка Сімбочка, зізналась, що думала про самогубство. У свій день народження вона хотіла розбитися на машині.

