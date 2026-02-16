Бабуся почула постріли в сусідній кімнаті. Зайшовши всередину, вона побачила тіла 13-річного онука та 15-річної онуки, а також їхнього 42-річного батька. Про це повідомили в "Суспільне Львів".

Навіщо чоловік вбив своїх дітей?

За словами начальника відділу захисту інтересів дітей Юрія Матлаха, чоловік застрелив дітей з мисливської рушниці, а потім скоїв самогубство. Бабуся, яка знайшла тіла, почула постріли о 21:25.

Можливі мотиви вказаного злочину перевіряють. Серед них, в тому числі й попередні конфлікти, можливі в сім'ї. Вилучені мобільні телефони й перевіряються їхні переписки, які були контакти в сім'ї, яке було оточення, а також інші версії,

– повідомив Матлах.

Діти жили з батьком та бабусею у селі Станіславчик, що на Львівщині. Мати дітей працює в Польщі.

Родина не перебувала на обліку у правоохоронців чи соціальних служб. Юрій Матлах зазначив, що сім'я благополучна, із міцними соціальними зв'язками, і конфліктів між членами родини односельці ніколи не спостерігали.

Наразі триває розслідування за статтями:

умисне вбивство двох дітей, в тому числі малолітньої;

самогубство.

Що відомо про останні схожі випадки в Україні?