Своїми думками "Рішала" поділився в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Що думає "Рішала" про вбивства військовослужбовців ТЦК?

Військовослужбовець висловився щодо вбивств військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки у його рідному Львові. Азовець заявив, що йому максимально соромно через ці події.

А як я можу реагувати? Я за понад 1 000 кілометрів від свого міста та мені максимально соромно за те, що відбувається. Як я маю ставитися до загибелі будь-якої людини українського громадянства на території України? А тим паче якщо вона служить в Силах оборони?

– сказав він.

Водночас військовий зазначив, що не виправдовує роботу ТЦК на сто відсотків, оскільки "всюди є люди, які вчиняють неправильно". Однак найбільше його обурила реакція частини суспільства на загибель військовослужбовців центру комплектування.

"Але найгірше, що після вбивства військовослужбовця ТЦК у квітні люди раділи. Агов, ви чого? Прокиньтеся!" – додав "Рішала".

Також захисник висловився щодо мобілізованих, які потрапляють до "Азову" за розподілом по мобілізації. За словами військового, таких людей небагато, однак бригада вже має досвід роботи з ними.

Вони нічим не відрізняються від добровольців – вони проходять таке ж навчання, теж мають певні вміння і навички, які можна якісно застосовувати,

– пояснив начальник групи БПС.

Він додав, що з кожним новобранцем проводять розмову щодо його навичок, умінь та бажань, після чого визначають майбутні завдання та місце служби.

Коли відбувалися вбивства військовослужбовців ТЦК у Львові?

У Львові 2 квітня ударом ножа було вбито військовослужбовця ТЦК Олега Авдєєва. Нападника затримала поліція, ним виявився інспектор Львівської митниці.

Нападник завдав удар ножем у шию 52-річному військовому під час заходів оповіщення. Медики, на жаль, не змогли врятувати життя постраждалого.

А 13 січня у Львові 46-річний чоловік поранив військовослужбовця ножем під час перевірки документів. Нападника відразу ж затримали.



