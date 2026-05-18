Своими мыслями "Ришала" поделился в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Что думает "Ришала" об убийствах военнослужащих ТЦК?

Военнослужащий высказался относительно убийств военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки в его родном Львове. Азовец заявил, что ему максимально стыдно за эти события.

А как я могу реагировать? Я за более 1 000 километров от своего города и мне максимально стыдно за то, что происходит. Как я должен относиться к гибели любого человека украинского гражданства на территории Украины? А тем более если он служит в Силах обороны?

– сказал он.

В то же время военный отметил, что не оправдывает работу ТЦК на сто процентов, поскольку "везде есть люди, которые поступают неправильно". Однако больше всего его возмутила реакция части общества на гибель военнослужащих центра комплектования.

"Но хуже всего, что после убийства военнослужащего ТЦК в апреле люди радовались. Эй, вы чего? Проснитесь!" – добавил "Ришала".

Также защитник высказался относительно мобилизованных, которые попадают в "Азов" по распределению по мобилизации. По словам военного, таких людей немного, однако бригада уже имеет опыт работы с ними.

Они ничем не отличаются от добровольцев – они проходят такое же обучение, тоже имеют определенные умения и навыки, которые можно качественно применять,

– объяснил начальник группы БПС.

Он добавил, что с каждым новобранцем проводят разговор о его навыках, умений и желаний, после чего определяют будущие задачи и место службы.

Когда происходили убийства военнослужащих ТЦК во Львове?

Во Львове 2 апреля ударом ножа был убит военнослужащий ТЦК Олег Авдеев. Нападавшего задержала полиция, им оказался инспектор Львовской таможни.

Нападавший нанес удар ножом в шею 52-летнему военному во время мероприятий оповещения. Медики, к сожалению, не смогли спасти жизнь пострадавшего.

А 13 января во Львове 46-летний мужчина ранил военнослужащего ножом во время проверки документов. Нападавшего сразу же задержали.



