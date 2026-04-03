При каких обстоятельствах произошло убийство военного ТЦК во Львове, что известного о жертве нападения и как реагировали на это событие во власти – читайте в материале 24 Канала.
Как произошло убийство военнослужащего ТЦК во Львове 2 апреля?
В полиции рассказали, что нападение произошло на улице Патона во Львове около 14:15. Нападавший нанес удар ножом в шею 52-летнему военному во время мероприятий оповещения. Впоследствии в полиции уточнили, что нападавший нанес удар военнослужащему в область груди и шеи. Один из ударов оказался смертельным – ножом повредил сонную артерию.
Медики не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно известно, что коллеги раненого сами довезли его до больницы на улице Выговского. Ему проводили сердечно-легочную реанимацию, но безрезультатно.
После обеда стало известно, что правоохранители задержали нападавшего. Сейчас мотивы его преступления устанавливают.
Предварительно, нападающему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.
Что известно о личностях нападавшего и жертвы?
В полиции рассказывали, что нападающим оказался львовянин 1991 года рождения – инспектор Львовской таможни.
В Государственной таможенной службе Украины также подтвердили, что нападавшим был госинспектор. В ГТС подчеркнули, что способствуют следствию, а также выразили соболезнования родным погибшего военного.
Вскоре в Нацполиции показали фото подозреваемого в убийстве военного ТЦК.
В издании LVIV.MEDIA рассказали, что жертвой нападения оказался офицер группы рассмотрения и сопровождения Галицко-Франковского ОРТЦК и СП – старший лейтенант, Олег Авдеев.
Ранее Авдеев работал начальником группы инспекторов пограничного контроля, также некоторое время он был заместителем начальника мобильной пограничной заставы "Львов". Также мужчина был спортсменом и был участником нескольких зимних Олимпийских игр.
С ноября 2025 года Авдеев служил офицером мобилизационного отделения Галицко-Франковского ОРТЦК и СП, а с января перешел в группу рассмотрения и сопровождения административных правонарушений. В боевых действиях военный участия не принимал.
Задерживали ли военные ТЦК нападающего до преступления?
Начальник департамента коммуникации Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис в комментарии 24 Канала отметила, что по предварительной информации, нападающий накануне убийства подошел к военному ТЦК во Львове сам.
Это было внезапное такое нападение и, к сожалению, военнослужащий умер,
– объяснила представительница Нацполиции.
Конфликт возник во время оповещения граждан вблизи одного из магазинов ритуальных услуг. Между группой оповещения и присутствующими возник спор, тогда 28-летний родственник таможенника начал убегать, а военный ТЦК пытался его остановить.
В этот момент инспектор, пытаясь остановить сотрудника ТЦК, достал из нагрудной сумки нож и бросился вдогонку. Впоследствии таможенник нанес военнослужащему смертельные удары.
Сейчас продолжаются все следственные действия и открыто уголовное производство. Кроме того, в Нацполиции отметили, что дело уже передали в Государственное бюро расследований.
Какое наказание получит таможенник?
В пятницу, 3 апреля, работники ГБР сообщили о подозрении работнику Львовской таможни, который смертельно ранил военнослужащего ТЦК во Львове. Сейчас его подозревают в умышленном убийстве лица при исполнении им служебных обязанностей.
Нападающему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Сейчас в суд уже подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как реагировали на убийство во Львове во власти?
- Андрей Садовый
Городской голова Львова заявил, что правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК.
Он отметил, что когда в мирном городе забирают жизнь человека – это большая трагедия. Садовый добавил, что никаких оправданий этому поступку нет, а виновный должен получить справедливое и суровое наказание.
Глава города поблагодарил правоохранителей за оперативную и профессиональную работу.
- Львовский ОТЦК и СП
В ТЦК выразили соболезнования родным погибшего военнослужащего и отметили, что нападающий обязательно понесет наказание.
- Министерство обороны Украины
В Министерстве обороны Украины назвали трагедию преступлением против государства и подчеркнули, что тот, кто убивает военного – независимо от места – действует против Украины. За такие действия предусмотрено неотвратимое наказание.
В то же время в ведомстве признали, что система мобилизации требует изменений, и пообещали их внедрить в ближайшее время.
"Система мобилизации требует изменений, и они будут внедрены в ближайшее время. Но ни одна проблема системы не может оправдывать убийство", – отметили в Минобороны.