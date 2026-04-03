За яких обставин сталося вбивство військового ТЦК у Львові, що відомого про жертву нападу та як реагували на цю подію у владі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як сталося вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові 2 квітня?

У поліції розповіли, що напад стався на вулиці Патона у Львові близько 14:15. Нападник завдав удар ножем у шию 52-річному військовому під час заходів оповіщення. Згодом у поліції уточнили, що нападник завдав удару військовослужбовцю в область грудей та шиї. Один з ударів виявився смертельним – ніж пошкодив сонну артерію.

Медики не змогли врятувати життя постраждалого. Попередньо відомо, що колеги пораненого самі довезли його до лікарні на вулиці Виговського. Йому проводили серцево-легеневу реанімацію, але безрезультативно.

Після обіду стало відомо, що правоохоронці затримали нападника. Наразі мотиви його злочину встановлюють.

Попередньо, нападнику загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

Що відомо про осіб нападника та жертву?

У поліції розповідали, що нападником виявився львів'янин 1991 року народження – інспектор Львівської митниці.

У Державній митній службі України також підтвердили, що нападником був держінспектор. У ДМС підкреслили, що сприяють слідству, а також висловили співчуття рідним загиблого військового.

Невдовзі у Нацполіції показали фото підозрюваного у вбивстві військового ТЦК.



У виданні LVIV.MEDIA розповіли, що жертвою нападу виявився офіцер групи розгляду та супроводження Галицько-Франківського ОРТЦК та СП – старший лейтенант, Олег Авдєєв.

Раніше Авдєєв працював начальником групи інспекторів прикордонного контролю, також деякий час він був заступником начальника мобільної прикордонної застави "Львів". Також чоловік був спортсменом і був учасником кількох зимових Олімпійських ігор.



З листопада 2025 року Авдєєв служив офіцером мобілізаційного відділення Галицько-Франківського ОРТЦК та СП, а з січня перейшов до групи розгляду та супроводження адміністративних правопорушень. У бойових діях військовий участі не брав.

Чи затримували військові ТЦК нападника до злочину?

Начальниця департаменту комунікації Національної поліції України Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу зазначила, що за попередньою інформацією, нападник напередодні вбивства підійшов до військового ТЦК у Львові сам.

Це був раптовий такий напад і, на жаль, військовослужбовець помер,

– пояснила представниця Нацполіції.

Конфлікт виник під час оповіщення громадян поблизу одного з магазинів ритуальних послуг. Між групою оповіщення та присутніми виникла суперечка, тоді 28-річний родич митника почав тікати, а військовий ТЦК намагався його зупинити.

У цей момент інспектор, намагаючись зупинити співробітника ТЦК, дістав із нагрудної сумки ніж й кинувся навздогін. Згодом митник наніс військовослужбовцю смертельних ударів.

Наразі тривають всі слідчі дії та відкрито кримінальне провадження. Окрім того, у Нацполіції наголосили, що справу вже передали до Державного бюро розслідувань.

Яке покарання отримає митник?

У п'ятницю, 3 квітня, працівники ДБР повідомили про підозру працівнику Львівської митниці, який смертельно поранив військовослужбовця ТЦК у Львові. Наразі його підозрюють в умисному вбивстві особи під час виконанням нею службових обов'язків.

Нападнику загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Наразі до суду уже подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою.

Як реагували на вбивство у Львові у владі?

Андрій Садовий

Міський голова Львова заявив, що правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК.

Він наголосив, що коли у мирному місті забирають життя людини – це велика трагедія. Садовий додав, що жодних виправдань цьому вчинку немає, а винний має отримати справедливе та суворе покарання.

Очільник міста подякував правоохоронцям за оперативну та професійну роботу.

Львівський ОТЦК та СП

У ТЦК висловили співчуття рідним загиблого військовослужбовця та наголосили, що нападник обов'язково понесе покарання.

Міністерство оборони України

У Міністерстві оборони України назвали трагедію злочином проти держави. підкреслили, що той, хто вбиває військового – незалежно від місця – діє проти України. За такі дії передбачене невідворотне покарання.

Водночас у відомстві визнали, що система мобілізації потребує змін, і пообіцяли їх впровадити найближчим часом.

"Система мобілізації потребує змін, і вони будуть впроваджені найближчим часом. Але жодна проблема системи не може виправдовувати вбивство", – наголосили в Міноборони.