Речь идет об участке, которой, по данным следствия, на основании сомнительных документов завладела фирма "Галинвест". О деталях дела рассказывает ZAXID.NET.

Смотрите также Через спорт к единству: во Львовской области состоится благотворительный забег Kordon Race

Что известно о деле?

Эта история постепенно превратилась из конфликта вокруг застройки в центре Львова на многолетнее уголовное производство с подозрениями, судами и обвинениями в незаконных регистрационных действиях.

На этой неделе подозрение по делу получила государственный регистратор Оксана Карбовник, которая, по версии следствия, незаконно оформила участок под рынком "Добробут". В марте аналогичное подозрение получила регистратор Анастасия Марушко, которая зарегистрировала на рынке несуществующий торговый центр. По информации источников в следствии, не исключено, что перечень подозреваемых по делу еще расширится.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

С чего начинается история?

История этой территории началась еще в начале 1990-х годов, когда городские власти вместе с украинско-австрийской компанией планировала возвести возле Оперного театра 5-этажный отель "Золотой лев". Директор юридического департамента Львовского горсовета Гелена Пайонкевич отмечала, что в 1990 году Львовский исполком стал участником украинско-австрийского предприятия "Галинвест", в который также входили ряд государственных и частных структур, в частности австрийская компания "АБВ-Лизинг унд Хотельтур", которую в Украине представлял Валерий Холодило. По ее словам, в начале деятельности предприятие было зарегистрировано в Москве.



Валерий Холодило / Фото Вариантов

Всех участников объединяла идея строительства гостиницы на площади 300-летия Воссоединения (ныне площадь Князя Осмомысла). Город осуществил значительные взносы и передал земельные участки: 1,47 гектара на площади и 1,63 гектара на улице Земельной.

Впоследствии площадь участка возле Оперного театра уменьшили до 0,66 гектара. Для реализации проекта город отселил жителей четырех домов и предоставил 28 квартир. На участке даже возвели фундамент будущего отеля, но проект остановили, а долги предприятия начали расти.

В 1999 году исполком Львовского горсовета разрешил перепрофилировать незавершенное строительство гостиницы под временный торговый центр. По состоянию на то время учредителями "Галинвеста" были Департамент экономической политики Львовского городского совета (55%), ООО "Галичина Инвестиция" (10%) и австрийская компания "Остинвест унд Баупроект ГМБХ" (35%). Позже город передал предприятию еще один участок на улице Таджикской для строительства коттеджей и продал помещение бывшей гостиницы "Украина" на площади Мицкевича.

Впоследствии, по данным материалов дела, фирму довели до банкротства. В 2002 году австрийская компания "Остинвест унд Баупроект ГМБХ", которую представлял Валерий Холодило, выступила санатором и якобы погасила долги "Галинвеста". Уже в 2004 году городской совет, который владел 55% предприятия, исключили из состава учредителей, после чего город потерял контроль над землей и компанией.

После этого участки начали использовать по-разному: на месте возле Оперного театра появился временный рынок "Добробут", на улице Таджикской возвели частный дом, а помещение на площади Мицкевича продали "Укрэксимбанку". В итоге, как отмечают в материалах дела, все участники схемы остались в выигрыше, тогда как город потерял контроль и сейчас вынужден возвращать землю через суды.

Торговый центр, которого никогда не существовало

Отдельный эпизод касается 2020 – 2022 годов, когда ООО "Галинвест" при участии регистратора Михаила Живко зарегистрировало право пользования участком 0,66 гектара, а регистратор Анастасия Марушко оформила право собственности на несуществующий промышленно-продовольственный торговый центр площадью 5211 квадратных метров. Львовский горсовет оспаривает эти действия, ведь участок, по ее позиции, выбыл из коммунальной собственности без согласования общины.

Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что речь идет об убытках примерно в 500 млн грн, а само дело называет "аферой из 90-х", которая активизировалась во время полномасштабной войны.

Фирма, зарегистрирована в Москве, "Галинвест", владелец Холодило, бывший комсомольский деятель, в начале Независимости обманул городскую власть, областную власть и переписал на себя земли, имущество. Речь идет о территории, где был расположен рынок "Добробут", очень много недвижимости – 500 миллионов гривен в нынешних ценах. В начале войны "черные" регистраторы начали это все переоформлять. Когда мы это увидели, полиция возбудила уголовное производство,

– рассказывал Андрей Садовый в 2023 году.

Городской совет также добивался отмены регистрации несуществующего торгового центра и приватизации земли, а правоохранители открыли уголовные производства.

Впоследствии на участок накладывали арест, однако в январе 2023 года его отменили, после чего появились сообщения о возможном строительстве супермаркета "Арсен". По данным журналистов, объект возвели без полноценных разрешений, под видом реконструкции несуществующего торгового центра.



Возведенный без документов супермаркет "Арсен" на месте рынка "Добробут" / Фото из открытых источников

Что известно о настоящем дела?

Сегодня судебные процессы между Львовским городским советом и "Галинвестом" продолжаются в Западном апелляционном хозяйственном суде судьями Оксаной Зварич, Анной Якимец и Романом Милициановым.

В то же время в деле уже есть новые подозрения регистраторам. В частности, правоохранители объявили о подозрении регистратору Глинянского городского совета Анастасии Марушко, которая регистрировала за "Галинвестом" право собственности на промышленно-продовольственный торговый центр площадью 5211 квадратных метров на площади Осмомысла – улице Старой. Однако, на самом деле никакого торгового центра там сейчас не существует.

Еще одно подозрение получила государственный регистратор Оксана Карбовник. Именно она подтвердила регистрацию 0,66 гектара под уже бывшим рынком "Добробут" за "Галинвестом" на основании государственного акта 1993 года. Известно, что Львовский горсовет неоднократно отмечала в суде, что этот документ сомнительный.

В постановлении Верховного Суда указано, что у Львовского городского совета и "Галинвеста" существуют разные экземпляры государственного акта: в одном документе указана точная дата 24. 07. 1993, тогда как в другом указано только год – 1993 без конкретного числа. При этом обращается внимание, что 24 июля 1993 года приходилось на субботу, а должностные лица, чьи подписи содержатся в акте, по данным Львовского горсовета, в этот период находились в отпусках.

Служебная документация Львовской городской администрации за 1993 – 1994 годы свидетельствует, что на тот момент вопрос о площади земельного участка и границ землепользования еще не был окончательно урегулирован. Несмотря на это, государственный регистратор Оксана Карбовник осуществила регистрацию земельного участка.

Ситуация вокруг участка в центре Львова приобрела значительный общественный резонанс, из-за чего к делу присоединилась временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов. Ее руководитель, народный депутат Галина Янченко, в начале марта провела во Львове выездное заседание комиссии, по результатам которого заявила, что земельный участок под рынком "Добробут" должен быть возвращен в собственность общины города.

Несмотря на это, город уже провел архитектурный конкурс и определил концепцию будущего пространства. На территории бывшего рынка "Добробут" планируют создать общественное пространство с озеленением, дорожками и зонами отдыха, который должен восстановить исторический облик площади. По архивным данным, еще в начале ХХ века здесь существовал сквер с деревьями и дорожками, а площадь называлась Краковская.

Сквер, который планируют построить: смотрите фото

После Первой мировой войны здесь действовал рынок "Кракидалы", в советский период снова обустраивали сквер, а уже в независимой Украине появился рынок "Добробут". В 2020 году также обсуждали идею создания общественного пространства на этой территории.

В то же время местность имеет и историческое и археологическое значение. Во время исследований перед началом строительства гостиницы "Золотой лев" в 1992 году здесь обнаружили поселение V века нашей эры, что может ограничивать возможность капитальной застройки.



Такой вид площадь позади Оперного театра имела в 1905 году / Архивное фото

Сегодня участок в центре Львова выглядит заброшенным. Рядом со зданием Оперного театра она превратилась в пространство с остатками МАФов, стихийной парковкой и недостроями. Именно поэтому городские власти продвигают идею создания упорядоченного общественного пространства вместо хаотичной застройки.



Вид, который сегодня имеет участок в центре Львова / Фото Любомира Зубача