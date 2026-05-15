На этот раз организаторы делают особый акцент на дистанции Family, сообщает 24 Канал.
Как будет происходить благотворительный забег?
Соревнования пройдут на территории "Еж Парка" в селе Красов.
Как сообщают организаторы, Kordon Race – это уникальный формат, предлагающий полноценные испытания для всей семьи. В дополнение к активному досугу, каждая зарегистрированная семья приобщается к сбору средств на развитие ветеранского образовательно-спортивного центра Kordon Academy.
Сегодня каждый украинец держит свой фронт, но самый крепкий тыл – это наши родные. Когда отец, мать и ребенок вместе преодолевают дистанцию, они учатся поддерживать друг друга в самые сложные моменты. Каждый преодоленный километр – это вклад в характер будущего поколения. Именно из такого микроединства строится несокрушимое единство всего государства,
– рассказал организатор соревнований Петр Жовнич.
Кроме семейного забега Family, в программе предусмотрены индивидуальные и командные дистанции Individual & Team, любительский формат Fun, трейловый забег по пересеченной местности Trail, а также отдельные детские старты Children.
Особое место в программе занимает адаптивная дистанция Special, разработана специально для ветеранов с ампутациями и ограниченными физическими возможностями.
Как проходит Kordon Race / Фото предоставлено 24 Каналу
По словам организаторов, на территории мероприятия будут работать "зоны знаний" и мастер-классы, состоятся показательные выступления кинологов, а для участников и гостей обустроят фуд-корт.
Важно! Подробная информация и регистрация доступны на официальном сайте проекта.
Недавно стало известно, что во Львове с 16 мая подорожает проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах. Стоимость будет зависеть от способа оплаты и может быть такой: при оплате ЛеоКарт для студентов – 11,5 гривен; при оплате приложением или общей ЛеоКарт – 23 гривен; при оплате банковской картой/телефоном с поддержкой NFC – 26 гривен при оплате наличными – 30 гривен.
Также установлена стоимость перевозки багажа. При безналичном расчете она составит 23 гривны, а при оплате наличными – 30 гривен.
В государственном историко-культурном заповеднике "Тустань" в начале мая завершили модернизацию и расширение смотровых площадок. Благодаря новым деревянным помостам туристы смогут увидеть ранее малозаметные элементы средневековой крепости и ближе ознакомиться с ее архитектурой.