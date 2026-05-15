На этот раз организаторы делают особый акцент на дистанции Family, сообщает 24 Канал.

Как будет происходить благотворительный забег?

Соревнования пройдут на территории "Еж Парка" в селе Красов.

Как сообщают организаторы, Kordon Race – это уникальный формат, предлагающий полноценные испытания для всей семьи. В дополнение к активному досугу, каждая зарегистрированная семья приобщается к сбору средств на развитие ветеранского образовательно-спортивного центра Kordon Academy.

Сегодня каждый украинец держит свой фронт, но самый крепкий тыл – это наши родные. Когда отец, мать и ребенок вместе преодолевают дистанцию, они учатся поддерживать друг друга в самые сложные моменты. Каждый преодоленный километр – это вклад в характер будущего поколения. Именно из такого микроединства строится несокрушимое единство всего государства,

– рассказал организатор соревнований Петр Жовнич.

Кроме семейного забега Family, в программе предусмотрены индивидуальные и командные дистанции Individual & Team, любительский формат Fun, трейловый забег по пересеченной местности Trail, а также отдельные детские старты Children.

Особое место в программе занимает адаптивная дистанция Special, разработана специально для ветеранов с ампутациями и ограниченными физическими возможностями.

Как проходит Kordon Race

По словам организаторов, на территории мероприятия будут работать "зоны знаний" и мастер-классы, состоятся показательные выступления кинологов, а для участников и гостей обустроят фуд-корт.

Важно! Подробная информация и регистрация доступны на официальном сайте проекта.

