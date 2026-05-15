Цього разу організатори роблять особливий акцент на дистанції Family, повідомляє 24 Канал.
Як відбуватиметься благодійний забіг?
Змагання пройдуть на території "Їжак Парку" у селі Красів.
Як повідомляють організатори, Kordon Race – це унікальний формат, що пропонує повноцінні випробування для всієї сім'ї. На додаток до активного дозвілля, кожна зареєстрована сім'я долучається до збору коштів на розвиток ветеранського освітньо-спортивного центру Kordon Academy.
Сьогодні кожен українець тримає свій фронт, але найміцніший тил – це наші рідні. Коли батько, мати та дитина разом долають дистанцію, вони вчаться підтримувати одне одного у найскладніші моменти. Кожен подоланий кілометр – це внесок у характер майбутнього покоління. Саме з такої мікроєдності будується незламна єдність усієї держави,
– розповів організатор змагань Петро Жовнич.
Окрім сімейного забігу Family, у програмі передбачені індивідуальні та командні дистанції Individual & Team, аматорський формат Fun, трейловий забіг пересіченою місцевістю Trail, а також окремі дитячі старти Children.
Особливе місце в програмі посідає адаптивна дистанція Special, розроблена спеціально для ветеранів із ампутаціями та обмеженими фізичними можливостями.
За словами організаторів, на території заходу працюватимуть "зони знань" та майстер-класи, відбудуться показові виступи кінологів, а для учасників і гостей облаштують фуд-корт.
Важливо! Детальна інформація та реєстрація доступні на офіційному сайті проєкту.
