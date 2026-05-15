Про відповідні зміни 15 травня поінформували у Львівській міськраді.

Цікаво Туристи не помічають цей балкон у Львові – а саме на ньому змінили історію України

Якими будуть ціни на проїзд у Львові?

Зазначається, що зміни торкнуться всіх видів громадського транспорту. Так, вартість проїзду залежатиме від способу оплати й може бути такою:

при оплаті ЛеоКарт для студентів – 11,5 гривень;

при оплаті додатком або загальною ЛеоКарт – 23 гривень;

при оплаті банківською карткою/телефоном з підтримкою NFC – 26 грнгривень

при оплаті готівкою – 30 гривень.

Також встановлено вартість перевезення багажу. При безготівковому розрахунку вона складе 23 гривні, а при оплаті готівкою – 30 гривень.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

До речі, у Львові діє мобільний застосунок "Електронний квиток ЛеоКарт" для оплати проїзду в громадському транспорті. Він дозволяє купувати абонементи та пересадкові квитки, а оплату здійснюють через QR-код на валідаторі в транспорті.

Для здобувачів освіти передбачені знижки. Студентський абонемент на всі види транспорту коштуватиме 575 гривень. А загальний абонемент на всі види транспорту змусить дістати з гаманця 1150 гривень.

Важливо! Штаф за безквитковий проїзд – 529 гривень.

У міськраді зазначили, що під час попереднього перегляду цін, у травні минулого року, дизельне пальне коштувало близько 48 гривень за літр, сьогодні ж вартість зросла вже до понад 90 гривень.

Варто нагадати, що ще в березні львівські перевізники звернулися до міської ради з проханням переглянути тарифи на проїзд через суттєве зростання вартості пального. Спочатку міська влада відмовила у підвищенні, однак комунальне підприємство "АТП-1" теж зазнало збитків. Окрім того, через подорожчання електроенергії аналогічне звернення подало й "Львівелектротранс".

Перевізники тоді надали власні розрахунки, згідно з якими реальна вартість одного квитка може коливатися від 34,7 гривень до 48 гривень. У "Львівелектротрансі" собівартість поїздки оцінювали на рівні 44,8 гривень, а середня розрахункова вартість перевезення одного пасажира становить близько 44,3 гривень.

А що у Львові з цінами на нерухомість?

У березні журналісти 24 Каналу відвідали Lviv Build Forum, де експерти ринку нерухомості обговорили поточний стан галузі, зміну попиту та можливу динаміку цін.

Організатор форуму Андрій Євтух зазначив, що ринок переходить від простого будівництва до створення продуманих житлових просторів із акцентом на комфорт, унікальність та "місто в місті". За його словами, покупці дедалі частіше обирають житло емоційно, а не лише за ціною.

Щодо цін, експерти відзначають, що у Львові вартість житла зростає, але повільніше, ніж в окремих інших регіонах. Середня ціна квадратного метра в новобудовах тут сягає близько 1000 – 1300 доларів. У перспективі ринок, за прогнозами, і надалі зростатиме через інфляцію, попит і міграційні процеси.

Де ще в Україні можуть підняти вартість проїзду?

У квітні повідомлялося, що у Києві теж планують підвищити вартість проїзду в громадському транспорті, оскільки тарифи не переглядалися з 2018 року. Мер Віталій Кличко доручив профільним департаментам КМДА підготувати розрахунки нового економічно обґрунтованого тарифу.

За його словами, чинна ціна є найнижчою в Україні, але зростання витрат на пальне, електроенергію та матеріали змушує переглянути вартість проїзду. Кличко також зазначив, що міський транспорт залишається дотаційним і потребує значних бюджетних витрат, зокрема через відсутність державної компенсації за пільгові перевезення.

Очікується, що оптимізація витрат дозволить спрямувати більше коштів на інші міські потреби, зокрема підготовку до опалювального сезону.