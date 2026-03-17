Як змінилися запити покупців та куди рухається ринок нерухомості?

Журналісти 24 Каналу відвідали Lviv Built Forum, де вдалося поспілкуватися з експертами у сфері нерухомості про теперішній стан ринку, тенденції серед покупців та ціни, які надалі можуть змінюватися.

За словами організатора Lviv Build Forum Андрія Євтуха, це вже другий будівельний форум у Львові, географія відвідувачів якого розширюється, адже чимало учасників приїхали з Києва, Ужгорода, Івано-Франківська та інших міст.

Андрій Євтух CEО та співзасновник CORE Business Club, організатор Lviv Build Forum Річ у тім, що зараз вже недостатньо просто будувати. Потрібно думати про простір, про ексклюзивність та індивідуальність об'єкта. Люди почали обирати радше емоційно, аніж комерційно.

Як пояснює Євтух, чим краще продуманий житловий комплекс, тим швидше знаходяться орендарі. Тобто зараз ринок поступово відходить від підходу "щось збудувати на ділянці" до створення мініміст із повністю продуманою екосистемою.

Про зміну запитів покупців також говорить і приватний інвестор Дмитро Карпіловський, який у розмові з 24 Каналом розповів, що зараз людей найбільше приваблює у купівлі нерухомості інший стиль життя, як-от місто в місті, де є все: від кав'ярні до школи поблизу.

Наприклад у комерції найбільший інтерес покупців до форматів resort (поєднання готелю та санаторію, – 24 Канал). А у житловій нерухомості – квартальна забудова.

Дмитро Карпіловський Приватний інвестор, засновник УкрІнвестКлуб Очевидно, що найбільші ринки, що розвиваються зараз – це Ужгород та Львів. Бо вони сприймаються людьми, як більш безпечні регіони.

Крім того, зараз присутній ще один тренд – житлова нерухомість в курортних регіонах. Йдеться про невеликі містечка, як-от Свалява, Поляна, Микуличин тощо, де немає робочих місць та класичної розвиненої інфраструктури, але вони є безпечними.

Втім за обсягом продажів цей формат поки не може зрівнятися з комфортом чи економкласом. Покупці зараз зосереджені більше в сегменті з невисоким загальним чеком, а також у проєктах, де можна скористатися держпрограмами – зокрема "єОселя" та "єВідновлення",

– доповнює пан Дмитро.

Втім для 24 Каналу архітектор Сергій Іванов-Костецький заявив, що те, що зараз вважається модним у сфері нерухомості, буде реалізовано лише через років 5.

Сергій Іванов-Костецький Архітектор, засновник компанії KREATIV Були тенденції на однокімнатну квартиру по 45 квадратних метрів, щоб був більший простір в зоні кухні-вітальні. Натомість спальні мали були маленькі – по 12 – 13 квадратних метрів. Водночас зараз серед тенденцій – укриття, що є більше не про моду, а про те, що повинно бути обов'язковим в теперішніх умовах.

І проблема полягає у тому, що планування квартир, які сьогодні вважаються трендовими, люди по-справжньому оцінюють лише через 5 – 7 років після заселення.

Чи будуть ціни на квартири рости в Україні?

Андрій Євтух зауважив, що середня вартість квадратного метра у новобудовах у Львові залишається високою на сьогодні, але динаміка росту не така суттєва, як, наприклад, в Івано-Франківську. Там ціна зросла вдвічі – від умовно 500 доларів до 900 доларів.

У Львові також є ріст ціни, і він більший, ніж середній по Україні – десь в середньому 30%. Але порівняно з Івано-Франківськом, з Ужгородом, це менший ріст в плані динаміки,

– пояснює пан Андрій.

Співзасновник CORE Business Club прогнозує, що ціна за метр квадратний надалі лише ростиме. І наслідок цього полягатиме не у попиті, який за останні роки вже стабілізувався, а в курсовій різниці, адже гривня знецінюється.

Схожу думку висловлює і Дмитро Карпіловський, який вважає, що передумов для спаду вартості на ринку нерухомості, зокрема на первинному ринку, немає.

Зауважте! Карпіловський каже, що зараз середній невеликий чек за метр квадратний перебуває в діапазоні від 1 000 доларів до 1 300 доларів.

Натомість Сергій Іванов-Костецький зауважує, що ціни на нерухомість ростимуть доти, поки покупці будуть готові за них платити.

Наприклад у Франківську чомусь зараз метр квадратний коштує до 900 доларів, а у Львові – до 1 300 доларів. Попри це, робоча сила, матеріали в обох містах однакові.

Річ у тім, що, я вважаю, собівартість в усіх містах України однакова: що у Києві, що у Львові, що в Івано-Франківську. Різниця полягає передусім у попиті,

– каже пан Сергій.

Тобто чим більше людей хотітимуть купити житло в певному місті, тим дорожчими там ставатимуть квартири. Саме тому у Львові ціна є вищою, ніж в Івано-Франківську.

Крім того, на ринок нерухомості впливають зараз й геополітичні новини. Відтак пальне вже відреагувало. Не менш важливим є й активність міст, адже люди переїжджають туди, де є передусім робота. Тому в довгостроковій перспективі попит на житло формуватиметься у пергу чергу у великих економічних центрах.

