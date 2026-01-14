Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування hromadske.

До теми Убивав поставленим ударом: ЗМІ з'ясували, хто забрав життя ветерана АТО в російському полоні

З чого розпочалися знущання з Павла Стовбуна?

Тіло Павла Стовбуна, курсанта першого курсу одеської Військової академії, виявили 26 листопада на території одного з коледжів у Рівненській області. Хлопець там перебував, оскільки через загрозу російських ракетних ударів підрозділи академії розосередили по різних регіонах України.



Павло Стовбун вкоротив собі віку після знущань з боку офіцерів у військовому виші / Фото hromadske

Тітка і хрещена Павла Ольга Мельник пригадує, що спілкувалася з хлопцем 20 листопада, коли в його мами було день народження.

Ми йому зателефонували. Він з нами спілкувався, сміявся. Казав, що на Різдво приїде до бабусі в Київ, привезе їй грейпфрутів. Це була звичайна дитина. Ми навіть не могли подумати, що щось не так відбувається,

– зазначила жінка.

За інформацією курсантсько-офіцерського телеграм-каналу SLON FM, знущання з 17-річного хлопця розпочалися після того, як троє курсантів, серед яких був і Стовбун, вкрали з магазину кілька енергетиків.

Підполковник Артем Косенко – начальник локації, де перебували курсанти – запровадив колективне покарання й заборонив усім ходити в магазин. Та сержанти, тобто ті ж самі курсанти, яким надали звання молодших сержантів, вирішили, що цього недостатньо та захотіли додатково власноруч розправитися з винними.

Як писали у телеграм-каналі SLON FM, 5 сержантів змушували 3 першокурсників, які нібито брали участь у крадіжці енергетиків, їсти з підлоги й пити солону воду. Після цього Павла Стовбуна побив старшина іншого курсу.

"Їх били, змушували їсти з брудної підлоги, пити олію, блювати – і потім це знову їсти. Мій брат не витримав і повісився на статутному простирадлі", – писала в соцмережах двоюрідна сестра померлого курсанта Дар'я Мельник.

Слідчі підтвердили, що за 2 дні до загибелі Павла кілька сержантів знущалися з хлопця. Ці цькування курсанти знімали на телефони, зрештою всі докази вилучили правоохоронці їх вилучили.



Цькування з Павла Стовбуна знімали на відео / Фото hromadske

Після пережитого Павло Стовбун самовільно залишив частину (пішов у СЗЧ), а наступного дня був знайдений мертвим у будівлі неподалік розташування академії.

Як коментують смерть курсанта в Одеській військовій академії?

Одеській військовій академії у відповіді на запит hromadske заявили, що не отримували ані офіційних рапортів чи скарг, ані звернень до "Скриньки довіри", зокрема від покійного курсанта Стовбуна, щодо психологічного тиску або нестатутних відносин.

Довідково! У Кримінальному кодексі України "нестатутні відносини" визначаються як порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що проявляються у насильстві, знущаннях і приниженні людської гідності.

В академії зазначили, що попередні результати службового розслідування вказують на факти порушення військової дисципліни, застосування нестатутних заходів впливу до порушників і недостатній контроль з боку керівництва навчальних курсів.

Матеріали розслідування планують передати правоохоронним органам. Також в академії повідомили про тимчасове відсторонення окремих посадовців, посилення контролю за роботою сержантів і переведення частини керівного складу на посади, не пов'язані з роботою з курсантами. Імена цих посадовців не уточнюють.

Крім того, у ВА планують посилити моніторинг психологічного стану курсантів, покращити комунікацію через "Скриньку довіри", активізувати роботу психологів і підвищити відповідальність командирів за дисципліну та морально-психологічний клімат у підрозділах.

В академії наголосили, що ця трагедія стала "серйозним поштовхом для ретельного з'ясування всіх обставин і причин, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому".

Головне управління Нацполіції в Рівненській області розслідує кримінальне провадження за статтею про доведення до самогубства, вчинене щодо неповнолітнього. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. У поліції повідомили, що наразі підозру ще нікому не оголошували.



Смерть Павла Стовбуна розслідують, як доведення до самогубства / Фото hromadske

Водночас телеграм-канал SLON FM повідомляє, що сержантів, які фігурували у цькуванні першокурсників, відпустили у зимову відпустку, а на дверях їхніх кімнат з'явилися написи "вбивця" та "горіти у пеклі".

Чи це перший подібний випадок у військових навчальних закладах?

Попри офіційні заяви, інформація про нестатутні відносини не завжди доходить до керівництва. Троє курсантів, які попросили не називати їхніх імен, розповіли hromadske про ще один інцидент на тій самій локації на Рівненщині.

За їхніми словами, командира групи, контрактника та двох курсанток – усі вони були першокурсниками – застали за розпиванням алкоголю в кімнаті. Другокурсники, які зайшли до них, вивели першокурсників у центральний коридор і змусили виконувати фізичні вправи у бронежилетах до повного виснаження.

Курсанти казали, що їх "качали" недовго, але примушували їсти цибулю, як яблука, і запивати солоною водою. Вони блювали, потім їх змушували руками прибирати блювоту,

– розповів курсант Іван, який спілкувався з постраждалими.

Подія сталася у жовтні 2025 року. За словами Івана, про інцидент знали курсовий офіцер і старший на локації – підполковник Андрій Тимусяк, однак далі ця інформація не пішла. Першокурсникам, які вживали алкоголь, нібито оголосили догани, тоді як до другокурсників санкцій не застосували.

Іван також стверджує, що один із сержантів, із яким він спілкувався, був "задоволений" тим, що відбувалося. А старший сержант Микола М. нібито заявляв, що курсантів, які пили, "треба було ще й побити". Якщо в жовтні ці сержанти безпосередньо не брали участі в інциденті, то вже наступного місяця, за словами Івана, вони знущалися з групи курсантів, у якій був Павло Стовбун.

Чи реагувало керівництво на "нестатутні відносини"?

Іван навчається на першому курсі разом зі Стовбуном. Він каже, що з початку навчання тиск лише зростав: сержанти чинили психологічний пресинг, а керівництво не реагувало. Нестатутні покарання поступово стали сприйматися як норма.

"Був випадок: сержанти тиснули на хлопця й змусили продати фліску за копійки. Нам не було до кого звернутися. Про “Скриньку довіри” ніхто не говорив, телефонів начальства ми не мали", – зазначає він.

У грудні частину керівного складу замінили через реорганізацію навчального закладу. Нинішній начальник загону Юрій Нагорний заборонив будь-які вільні пересування містом – дозволено лише у складі відділення до десяти осіб. Курсантам визначили чіткі маршрути – від гуртожитку до їдальні та навчального корпусу, а для відвідування магазину чи пошти потрібно отримувати звільнення.

Новий курсовий офіцер, підполковник Тимусяк, каже, якщо ми обрали цей факультет, то треба мовчати. А якщо щось відбувається, не звертатися до когось, а намагатися "порішать". Серед другого курсу його знають як того, хто вміє “топити” справи. Він замовчав і жовтневий інцидент,

– стверджує Іван.

Наразі триває слідство щодо Миколи Ільчака, який, за даними слідства, у 2023 – 2024 навчальному році, перебуваючи на посаді курсового офіцера, знущався з першокурсників. Очевидець тих подій Олег розповів, що Ільчак стріляв по ногах курсантів зі страйкбольної зброї в обмін на дозвіл піти в спортзал.

Олег згадав і інші випадки: за його словами, Ільчак змайстрував труну для курсанта, поклав його туди, закрутив кришку шурупами та імітував поховання. Також він нібито застосував перцевий балончик у кімнаті гуртожитку, після чого під час вечірньої перевірки курсанти понад 20 хвилин перебували в задимленому коридорі.

Державне бюро розслідувань повідомило hromadske, що кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень відкрили 30 травня 2024 року. За словами Олега, це сталося після скарги батьків одного з курсантів. Ільчака перевели до бойового підрозділу. Сам Микола Ільчак у коментарі hromadske заперечив факти цькування та заявив, що не знав про кримінальне провадження.

Водночас відомі й випадки, які доходили до суду. Так, у 2020 році суд в Одесі притягнув до відповідальності курсанта, який ударив іншого, аби "продемонструвати власну перевагу". Його відправили на гауптвахту на шість місяців і зобов'язали компенсувати витрати на лікування потерпілого.

Що хочуть робити однокурсники Стовбуна та чи дійсно проблема лише у ВА?

Бойовий офіцер і адміністратор телеграм-каналу SLON FM Іван Галенко (позивний "Юнкер") розповів, що до них звернулися кілька однокурсників Павла Стовбуна. За його словами, вони не хочуть продовжувати навчання й навіть розглядають варіант самовільного залишення частини.

"Я прийшов сюди стати сильною людиною, але тут тільки деградую. Наявна дідівщина, начальство затянуте, повісився курсант, якого катували сержанти, випадки СЗЧ. У моїх очах був вогонь, коли я вступав, але його погасили", – написав один із курсантів.

Він зазначив, що нині розмірковує, чи переводитися на інший факультет, відрахуватися або шукати інші варіанти. Інший курсант, за словами Галенко, зізнався, що в нього з'явилися суїцидальні думки.

Також, за його словами, курсантам, які хочуть перевестися на інші факультети або до війська, окремі керівники натякають, що рапорти можуть не підписати.

Прояви нестатутних відносин фіксують і в інших військових вишах. Зокрема, у вересні 2025 року серед курсантів Національної академії прикордонної служби поширювалося відео, на якому повністю оголений першокурсник читає присягу. У НАДПСУ повідомили hromadske, що їм нічого не відомо про цей інцидент, однак зазначили, що курсант із відео вже відрахований за власним бажанням.

Інший військовий, який побажав залишитися анонімним, розповів hromadske, що став свідком того, як підполковник Київського інституту Нацгвардії вдарив курсанта двома запотиличниками.

Я підійшов і відразу ж зробив зауваження, незважаючи на те, що у званні набагато нижчий за нього. Питаю, навіщо він це робить, а він мені відповідає: “Я по них іще з пістолета стріляю”. І пішов. Питаю в курсантів, чому вони ігнорують таку поведінку, вони відповіли, що бояться, щоб він не попсував розподіл у війська,

– розповів він.

У КІНГУ заявили журналістам, що скарг на цього підполковника не надходило, тому службових розслідувань не проводили. В інституті наголосили, що курсанти можуть подавати скарги, зокрема через телефон довіри, а психологи регулярно проводять анонімні опитування. Також начальник інституту двічі на тиждень приймає військовослужбовців з особистих питань.

Що може змінити таку модель у військових вишах?

Іван Галенко вважає, що курсанти військових вишів фактично перебувають в ізоляції. Їхніми моральними авторитетами стають старші курсанти або офіцери.

"Їх часто виховують офіцери, які самі колись пройшли через цю систему морального тиску. І це передається з покоління в покоління – як спадщина. Деструктивна модель, яку сприймають як норму", – зазначає Юнкер.

За законом курсантів можуть карати, наприклад, доганою, що впливає на грошове забезпечення. Водночас у війську існують і неформальні механізми відповідальності, які не передбачають приниження чи насильства.

Проблема, наголошує Галенко, виникає тоді, коли дисципліну підміняють деструктивними "методами виховання", а насильство починають вважати допустимим.

На його думку, змінити ситуацію може залучення до військових вишів більшої кількості досвідчених бойових офіцерів. Однак низькі зарплати й надмірна бюрократія відлякують фахівців.

Зараз не існує адекватних кадрових рішень, які дозволили б оновити цю систему. Курсове й викладацьке офіцерство – не повністю, але значною мірою – вариться саме в собі,

– наголосив Юнкер.

Журналісти зазначили, що Павлу Стовбуну 8 січня 2026 року мало б виповнитися 18 років. У цей день помер його батько: після поховання сина в чоловіка стався інсульт, після якого він не зміг одужати.

Які ще скандали траплялися у військових вишах?