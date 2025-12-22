Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Слідство.Інфо".

Хто вбив ветерана АТО у полоні?

"Слідство.Інфо" вийшло на слід такого собі Микити Пушкарьова – російського тюремника. Спершу він працював у виправній колонії раз на кілька днів, але у 2023 році його підвищили і Пушкарьов став виходити на роботу 5 разів на тиждень. Він отримав вище звання і більшу зарплатню.

Полонені згадують: удар у нього був "поставленим" – таким, після якого дехто не вставав.

Пушкарьов з 2019 року працює у виправній колонії №12 у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області. Коли медійники зателефонували йому нібито під виглядом перевірки, Пушкарьов не дуже повірив їм. Але все ж підтримав розмову. Та коли йому описали обставини загибелі полоненого Максима Ващенка, перестав відповідати на дзвінки та листи.

Максим Ващенко був ветераном АТО, втім, під час повномасштабної війни вже не служив. Полонені згадують його як апатичного та блідого.

У нього були якісь проблеми зі шлунком, чи щось таке, що він не міг їсти. І Микита його постійно бив, щоб той поїв. Якось одного дня він прийшов і почав йому утрамбовувати хліб у рот. Зрозуміло, коли тобі утрамбовують хліб у рот, то ти їси. І він каже: "Ах ти під*рас, най*буєш мене!" І почав його бити, бити, бити поки вже все…

– розповів один з колишніх полонених.

Пушкарьов загалом завдав Ващенку 20 ударів палицею, а потім вийшов. Співкамерники намагалися допомогти потерпілому, але марно. Це було ще у 2022 році.

Іще "Слідство.Інфо" вивчило соцмережі Пушкарьова. Там є фотографії зі служби різного періоду.

Пушкарьов має молодшу сестру, яку матір одягає на свято в триколорну сукню чи радянську форму з георгіївською стрічкою.

Матір Пушкарьова в розмові з медіа сказала, що син не говорить про роботу і вона вперше чує про випадок убивства.

Прокурори зауважують, що керівництво колонії у курсі знущань з українських полонених. Ба більше, відповідні накази віддає і керівництво Федеральної служби виконання покарань.