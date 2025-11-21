Кілька рот курсантів порушили наказ начальника інституту, відмовившись прибувати по формі. Студенти діяли з міркувань безпеки відповідно до рекомендацій Генштабу. Про це повідомляє курсантсько-офіцерська спільнота SLON FM, передає 24 Канал.

Дивіться також Пенсія для УБД: коли ветерани можуть вийти на відпочинок достроково

Що відомо про скандал у Житомирському військовому інституті?

Там нагадали за наказ головнокомандувача ЗСУ, відповідно до якого особовий склад має бути розосереджений і замаскований.

Курсантська спільнота заявила, що інститут вирішив дати догани усім студентам, які прибули на шикування у цивільній формі.

Тим часом у самому навчальному закладі заявили, що інформація про конфлікт в інституті "викривлена" та "скомпрометована".

Там підтвердили, що курсантам справді дали догани.

Зауваження дійсно мало місце, проте його зміст не стосувався питань, які можуть поставити під загрозу життя та здоров'я курсантів,

– пояснили в інституті.

Військова служба правопорядку почала перевірку повідомлень про можливі неправомірні дії керівництва Житомирського військового інституту щодо курсантів. Зараз збирають факти, опитують військових і вивчають дії всіх учасників, щоб з'ясувати, що насправді сталося.

Останні гучні інциденти у військових вишах