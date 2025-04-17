Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Хмельницький.

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Що відомо про смерть курсанта у Хмельницькому

Зазначається, що загиблий є першокурсником Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

У Держприкордонслужбі розповіли, що курсант перебував в добовому наряді. Як тільки виявили його тіло, викликали медиків і правоохоронців.

Військовослужбовець родом з Чернігівщини. Має повну середню освіту. Два роки тому призваний на контрактну службу, у 2024 році вступив до навчального закладу Державної прикордонної служби. Характеризувався позитивно, навчався добре, мав товариський характер,

– вказують у пресслужбі.

За їхніми словами, наразі з'ясовують обставини, триває слідство, а також проводять внутрішнє розслідування.

Зауважимо, що нещодавно в Умані затримали шістьох підозрюваних у вбивстві військовослужбовця. Зловмисники побили чоловіка, забрали його автомобіль та особисті речі. Потерпілого зловмисники поклали до багажника, а коли виявили, що він помер – кинули авто з тілом на вулиці.