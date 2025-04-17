Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне Хмельницкий.

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Что известно о смерти курсанта в Хмельницком

Отмечается, что погибший является первокурсником Национальной академии государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.

В Госпогранслужбе рассказали, что курсант находился в суточном наряде. Как только обнаружили его тело, вызвали медиков и правоохранителей.

Военнослужащий родом из Черниговской области. Имеет полное среднее образование. Два года назад призван на контрактную службу, в 2024 году поступил в учебное заведение Государственной пограничной службы. Характеризовался положительно, учился хорошо, имел общительный характер,

– указывают в пресс-службе.

По их словам, сейчас выясняют обстоятельства, продолжается следствие, а также проводят внутреннее расследование.

Заметим, что недавно в Умани задержали шестерых подозреваемых в убийстве военнослужащего. Злоумышленники избили мужчину, забрали его автомобиль и личные вещи. Пострадавшего злоумышленники положили в багажник, а когда обнаружили, что он умер – бросили авто с телом на улице.