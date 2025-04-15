Повідомляє 24 Канал з посилання на поліцію Тернопільської області.

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Яка причина смерті зниклого хлопця

Жителька села Озерна 11 квітня повідомила в поліцію про зникнення 23-річного знайомого. Вона розповіла, що востаннє бачила товариша ще 5 квітня, після цього його ніде не з'являвся.

Одразу після цього співробітники Зборівського відділення поліції опитали сусідів та оглянули закинуті приміщення.

Знайшли бездиханне тіло чоловіка на території недобудованого гаража в одному із сіл Озернянської громади, а саме в підвалі на глибині двох метрів, заповненому водою. Слідів насильницької смерті на тілі загиблого експерт не виявив. Він припускає, що в темноті потерпілий не бачив, куди йшов, то провалився,

– йдеться у повідомленні.

Водночас судово-медична експертиза встановила, що причина смерті – утоплення.



За цим фактом відкрите провадження з поміткою "нещасний випадок". Наразі слідство все ще триває.

До слова, у Сумах 13 квітня зникла Діана Череповська. Дівчина вийшла ввечері з гуртожитку та не повернулася.