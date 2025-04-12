Інцидент стався майже 5 років тому. Про це в суботу, 12 квітня, повідомила Національна поліція, передає 24 Канал.

Дивіться також Одягли нашийник на чоловіка і змушували бігти за авто: в Одесі викрили групу зловмисників

Що відомо про викрадення

За інформацією співробітників управління карного розшуку, з грудня 2020 року Голинська Людмила Михайлівна, 1968 року народження, підозрюється у викраденні з дому своєї онуки – Голинської Софії, 2017 року народження.

Зараз вони можуть перебувати в Чернівцях.



Розшукуються Голинська Софія та Голинська Людмила / Фото Нацполіції

Увага! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування дитини та жінки, повідомте в поліцію за номерами телефонів (048) 779-42-49, (095) 013-31-68, (096) 053-58-11 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, уночі 20 січня двоє чоловіків на Київщині викрали в матері однорічну дитину та вимагали віддати борг, який начебто складав 200 тисяч гривень. Окрім того, вони зачинили жінку у квартирі, забрали з собою 17 тисяч гривень, документи та 2 мобільних телефони.

Правоохоронці швидко встановили місце перебування фігурантів. Причетним, а також їхній спільниці загрожує 12 років в'язниці. Дитина, на щастя, не постраждала.