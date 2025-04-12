Инцидент произошел почти 5 лет назад. Об этом в субботу, 12 апреля, сообщила Национальная полиция, передает 24 Канал.

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Что известно о похищении

По информации сотрудников управления уголовного розыска, с декабря 2020 года Голинская Людмила Михайловна, 1968 года рождения, подозревается в похищении из дома своей внучки – Голинской Софии, 2017 года рождения.

Сейчас они могут находиться в Черновцах.



Разыскиваются Голинская София и Голинская Людмила / Фото Нацполиции

Внимание! Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении ребенка и женщины, сообщите в полицию по телефонам (048) 779-42-49, (095) 013-31-68, (096) 053-58-11 или на спецлинию 102.

Напомним, ночью 20 января двое мужчин в Киевской области похитили у матери годовалого ребенка и требовали отдать долг, который якобы составлял 200 тысяч гривен. Кроме того, они закрыли женщину в квартире, забрали с собой 17 тысяч гривен, документы и 2 мобильных телефона.

Правоохранители быстро установили местонахождение фигурантов. Причастным, а также их сообщнице грозит 12 лет тюрьмы. Ребенок, к счастью, не пострадал.