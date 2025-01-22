Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области. Мужчины совершили похищение ночью 20 января.

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Преступники требовали вернуть вымышленный долг

В селе Софиевская Борщаговка двое мужчин узнали, что у их знакомой местной жительницы есть денежные сбережения. Они ночью пришли домой к женщине, которая воспитывает самостоятельно годовалого ребенка, и требовали отдать долг, который якобы составлял 200 тысяч гривен.

Понимая, что женщина просто так не отдаст деньги преступникам, они закрыли ее в квартире и украли ребенка. Также они забрали с собой 17 тысяч гривен, документы и два мобильных телефона.

Правоохранители меньше чем за сутки установили местонахождение преступников и при силовой поддержке спецназовцев наведались к похитителям. В их квартире в одном из домов Киева они нашли маленькую девочку. Ребенок, к счастью, не пострадал.

К похищению девочки причастны 21-летний и 22-летний мужчины, а также их 31-летняя сообщница.

Мужчин, которые украли ребенка, задержали в доме сообщницы: смотрите видео

По факту похищения малолетнего ребенка было открыто уголовное производство. Похитителям грозит наказание в виде 12 лет тюрьмы.

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