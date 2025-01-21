Потерпевшей распыляли газовый баллончик в лицо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Киевской области.

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Что известно о жестоком обращении подростков в Белой Церкви

Полицейские Киевской области сообщили о подозрении 16-летнему парню, который причастен к избиению 12-летней девочки в Белой Церкви. Его обвиняют в пытках и вымогательстве средств, что предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Как выяснили следователи, группа несовершеннолетних собралась в одном из местных парков, пригласив туда потерпевшую. Подозреваемый, действуя с целью запугивания, ударил девушку по голове, после чего распылил в лицо газовый баллончик. Одновременно он оказывал на потерпевшую психологическое давление, требуя у нее 15 тысяч гривен.

Следователи полиции под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины, что касается вымогательства и пыток в условиях военного положения.

В отношении других трех участников инцидента продолжается расследование по статье Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нанесение телесных повреждений.

Напомним, в Белой Церкви подростки избили 12-летнюю девочку, видео инцидента появилось в сети, на котором видно, как подростки издеваются над ней, требуют деньги и отбирают телефон. Телесные повреждения несовершеннолетней нанесли трое подростков – ровесница потерпевшей, 15 и 16-летние парни.