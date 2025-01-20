Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области. Отмечается, что сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Читайте также В Белой Церкви Киевской области подростки избили 12-летнюю девочку: полиция расследует инцидент

Какие подробности смертельного ДТП на Львовщине

Полицейские установили, что ДТП произошло около 18:15 в селе Завадка Стрыйского района. Там водитель квадроцикла, 38-летний житель района, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось и упало в реку.

От полученных в результате ДТП травм пассажир квадроцикла, восьмилетний местный житель, умер в карете скорой медицинской помощи,

– говорится в сообщении полиции.

Известно также, что водитель квадроцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В полиции сообщили, что следователи уже открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Квадроцикл перевернулся и упал в реку / Фото: Нацполиция