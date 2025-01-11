Видео драки посреди дороги появилось в соцсетях 10 января, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Каменского районного управления полиции.

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Что известно об избиении пенсионера в Каменском

Как сообщают местные телеграмм-каналы, в Каменском двое мужчин избили дедушку из-за того, что он задел их машину.

Водитель маршрутки сняла инцидент на видео. Она вступилась за пенсионера. В ходе конфликта мужчины начали угрожать и ей.

Полиция Каменского уже отреагировала на конфликт и открыла уголовное производство по статье о хулиганстве. В ходе проведения первоочередных оперативных и следственных действий сотрудники полиции установили некоторых участников конфликта. В настоящее время с ними проводятся следственные действия.

Также полицейские просят откликнуться свидетелей или очевидцев преступления.

Добавим, по данным пабликов Каменского, один из фигурантов избиения – это личный охранник экс-мэра Каменского Станислава Сафронова. Пишут, что он уже фигурировал в делах за разбойные нападения и незаконный оборот оружия.