Відео бійки посеред дороги з'явилося в соцмережах 10 січня, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Кам'янського районного управління поліції.

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Що відомо про побиття пенсіонера у Кам'янському

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, у Кам’янському двоє чоловіків побили дідуся через те, що він зачепив їхню автівку.

Водійка маршрутки зняла інцидент на відео. Вона заступилася за пенсіонера. У ході конфлікту чоловіки почали погрожувати і їй.

Поліція Камʼянського вже відреагувала на конфлікт та відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство. У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій працівники поліції встановили деяких учасників конфлікту. На даний час з ними проводяться слідчі дії.

Також поліцейські просять відгукнутися свідків або очевидців злочину.

Додамо, за данними пабліків Кам'янського, один з фігурантів побиття – це особистий охоронець ексмера Камʼянського Станіслава Сафронова. Пишуть, що він вже фігурував у справах за розбійні напади та незаконний обіг зброї.