Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева. Ранее правоохранители отмечали, что выясняют все обстоятельства этого киевского скандала.
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Что сказали в полиции о несовершеннолетних участниках скандала в Киеве
Правоохранители отметили, что с несовершеннолетними лицами, которые являются участниками скандальных видео с перекрытием движения транспорта в Киеве и громким прослушиванием русской музыки, а также их родителями уже общаются ювенальные полицейские.
Полиция работает с несовершеннолетними участниками скандальных видео в Киеве / Фото полиции Киева
В полиции отметили, что один из участников ранее уже фигурировал в подобных видео с использованием русской музыки. После этого его привлекли к ответственности по статье Уголовного кодекса Украины об оправдании, признании правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.
После этого к фигуранту суд принял решение назначить наказание в виде пробационного надзора сроком на один год.
После завершения проверки действиям каждому из шести фигурантов будет дана правовая оценка,
– отметили в полиции Киева.
Что известно о скандале с несовершеннолетними в Киеве
- В сети 10 января распространялся ряд видео с вероятными представителями "золотой молодежи" Киева, которые перекрывали движение для автомобилей в центре города, чтобы попалить. Кроме того, на кадрах было видно, как ребята подрезали машины и разбрасывали купюры с долларами по Крещатику из автомобиля.
- Также на видео было видно, которые юноши громко слушали русскую музыку. В частности, ребята даже напевали песню пропутинского певца Шамана "Я – русский". Не остановило юношей и то, что они проезжали мимо мемориала погибшим воинам на фронте.
- В сети также установили вероятных подозреваемых лиц, которые могли быть участниками скандальных видео. Одним из них якобы был сын нардепа от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" Дмитрия Исаека, другим подозреваемым мог быть сын бывшего главы Лимана Петра Цимидана, а третьим, вероятно, сын бизнесмена Вячеслава Юткина. Сейчас правоохранители не называли конкретных имен установленных лиц, которые являются участниками скандальных видео.