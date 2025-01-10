В Киеве молодые люди перекрывали движение на улицах и слушали русскую музыку. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Смотрите также Конфликт между адвокатом и работником ТЦК в Харькове: в ведомстве рассказали об инциденте

Что известно о ситуации

В сети распространили видео, как представители "золотой молодежи" в центре Киева перекрывали движение, чтобы покурить. Кроме этого, они подрезали машины, разбрасывали доллары и слушали русскую музыку. Не остановило их даже то, что они проезжали мимо мемориала погибшим воинам.

В Киеве молодые люди перекрыли движение: смотрите видео

Кроме этого, молодые люди заявляли, что все проблемы решат "подарки" от их родителей. В сеть также выложи видео, где они превышают скорость и создают опасные ситуации на дороге.

Молодые люди подрезали другие машины: смотрите видео

Что сказали в полиции

Полиция Киева оперативно отреагировала на такое поведение. Там сообщили, что устанавливают лиц, которые, вероятно, перекрывали движение в центре столицы.

По состоянию на сейчас полицейские выясняют, когда произошло событие и всех ее участников с целью привлечения к ответственности.