У Києві молоді люди перекривали рух на вулицях та слухали російську музику. Про це пише 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про ситуацію

У мережі поширили відео, як представники "золотої молоді" у центрі Києва перекривали рух, щоб покурити. Крім цього, вони підрізали машини, розкидали долари та слухали російську музику. Не зупинило їх навіть те, що вони проїжджали повз меморіал загиблим воїнам.

У Києві молодики перекрили рух: дивіться відео

Крім цього, молодики заявляли, що всі проблеми вирішать "подарунки" від їхніх батьків. У мережу також виклади відео, де вони перевищують швидкість та створюють небезпечні ситуації на дорозі.

Молодики підрізали інші машини: дивіться відео

Що сказали у поліції

Поліція Києва оперативно відреагувала на таку поведінку. Там повідомили, що встановлюють осіб, які, ймовірно, перекривали рух у середмісті столиці.

Станом на зараз поліцейські з’ясовують, коли відбулась подія та усіх її учасників з метою притягнення до відповідальності.