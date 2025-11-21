Несколько рот курсантов нарушили приказ начальника института, отказавшись прибывать по форме. Студенты действовали из соображений безопасности в соответствии с рекомендациями Генштаба. Об этом сообщает курсантско-офицерское сообщество SLON FM, передает 24 Канал.

Что известно о скандале в Житомирском военном институте?

Там напомнили о приказе главнокомандующего ВСУ, в соответствии с которым личный состав должен быть рассредоточен и замаскирован.

Курсантское сообщество заявило, что институт решил дать выговоры всем студентам, которые прибыли на построение в гражданской форме.

Между тем в самом учебном заведении заявили, что информация о конфликте в институте "искажена" и "скомпрометирована".

Там подтвердили, что курсантам действительно дали выговоры.

Замечание действительно имело место, однако его содержание не касалось вопросов, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье курсантов,

– объяснили в институте.

Военная служба правопорядка начала проверку сообщений о возможных неправомерных действиях руководства Житомирского военного института в отношении курсантов. Сейчас собирают факты, опрашивают военных и изучают действия всех участников, чтобы выяснить, что на самом деле произошло.

